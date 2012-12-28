Жительница Чаплыгинского района оговорила односельчанина

Дама обвинила местного жителя из-за ненависти к нему

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Чаплыгинский» уличили местную жительницу в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении нее грабеже.– 58-летняя жительница района обратилась в отделение полиции и сообщила, что в селе Дубовое местный житель открыто с применением насилия похитил у нее денежные средства в размере 4 тысяч рублей. Женщина описала приметы якобы напавшего на нее односельчанина, и вскоре оперативникам удалось установить его местонахождение и задержать. Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские установили, что «потерпевшая» в указанный ей период времени нападения находилась на улице одна и противоправные действия в отношении нее не совершались. Тогда женщина призналась сотрудникам уголовного розыска, что выдумала историю о грабеже и обратилась к стражам порядка из-за давней личной неприязни к односельчанину. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.