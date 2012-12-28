68-летний мужчина угрожал «скосить» соседку триммером

Теперь его ждёт суд по обвинению в угрозе убийством.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).«В ходе предварительного расследования было установлено, что в мае этого года на улице Заречной села Пашково Усманского района ранее не судимый мужчина, держа в руках работающий бензиновый триммер, направил его режущей частью в сторону соседки, сказав при этом фразу: «Я тебя убью». Угрозу последняя восприняла реально», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Во время следствия мужчина полностью признал вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.