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Происшествия
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сегодня, 12:11
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68-летний мужчина угрожал «скосить» соседку триммером
Теперь его ждёт суд по обвинению в угрозе убийством.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что в мае этого года на улице Заречной села Пашково Усманского района ранее не судимый мужчина, держа в руках работающий бензиновый триммер, направил его режущей частью в сторону соседки, сказав при этом фразу: «Я тебя убью». Угрозу последняя восприняла реально», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Во время следствия мужчина полностью признал вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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