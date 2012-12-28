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сегодня, 12:11
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68-летний мужчина угрожал «скосить» соседку триммером

Теперь его ждёт суд по обвинению в угрозе убийством.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).

«В ходе предварительного расследования было установлено, что в мае этого года на улице Заречной села Пашково Усманского района ранее не судимый мужчина, держа в руках работающий бензиновый триммер, направил его режущей частью в сторону соседки, сказав при этом фразу: «Я тебя убью». Угрозу последняя восприняла реально», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Во время следствия мужчина полностью признал вину. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
угроза убийством
конфликт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Интересно
10 минут назад
сколько грозит исполнителю песни "Я убью тебя, лодочник"
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Пессимист
30 минут назад
Все несчастья из-за баб, бедолагу Адама из рая выгнали тоже благодаря бабе
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я
56 минут назад
Всё правильно дед сказал. Нефиг к работающему с мотокосой ближе чем на 15 метров подходить. Техника безопасности написана кровью.
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вольф
сегодня, 12:36
дым без огня не бывает, что побудило этого мужчину на такие угрозы? провокация и вредительства, вот возможные причины этих бед. женщина такая невинная, что то мне с трудом вериться. надо и её под следствие дело завести, думаю раскроется и ее вина. любого можно так довести, капля камни точит!
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