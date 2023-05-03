сегодня, 09:55
Новым директором липецкого технопарка стала Жанна Хайрединова
При губернаторе Олеге Королеве она работала заместителем начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса.
Почему ушел Александр Рясков, мэрия не сообщает. Но муниципальная экономическая зона при нем наконец-то перестала быть скандальным местом. Так, в апреле, когда Александр Рясков в последний раз в своей должности появился на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета, ее председатель Вера Урываева сказала буквально следующее:
— Раньше было стыдно слышать: украли, продали, распилили, инвесторов нет, арендаторов нет. А сейчас снимаю шапку перед вами!
То есть 14 апреля Андрея Ряскова депутаты буквально облили елеем, а через две недели он ушел. О его новом месте работы в мэрии не говорят, подчеркивая лишь, что оно никак не связано с городской администрацией.
Итак, Андрея Ряскова можно считать долгожителем в этой должности. Он руководил технопарком с апреля 2020 года. До него директора МБУ менялись раз в год, а то и чаще.
Его сменщица Жанна Хайрединова будет девятым руководителем липецкой мини-экономзоны с момента ее создания в 2012 году. Это хорошо известный местному бизнес-сообществу человек.
Жанна Хайрединова родилась в 1987 году в Красноярском крае. После переезда семьи в Липецк поступила в технический университет и уже в вузе решила заняться своим делом. Ее проект как начинающего предпринимателя стал одним из семи, который был одобрен администрацией области. Правда, бюджетных средств на развитие мясного табунного коневодства студентке-первокурснице не выделили, но пригласили стать одним из организаторов молодежной школы бизнеса. Потом Хайрединова открыла на паях парикмахерскую на улице Арктической, создала «Бизнес-ковчег» для помощи молодым предпринимателям.
Еще студенткой Жанна Хайрединова стала одним из организаторов и руководителей массового проекта «Молодежная школа бизнеса» в Пензе, Смоленске, Рязани, Твери, Воронеже. С 2008 года — руководитель федеральной программы «Ты - предприниматель» в Липецкой области. После окончания государственного технического университета закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление в государственной сфере и бизнесе».
В 2011-2013 годах Жанна Хайрединова работала начальником отдела молодежного предпринимательства областного Центра развития добровольчества. в 2012 году с третьей попытки создала «Закрытый клуб предпринимателей», который обвиняли едва ли не в сектанстве (он действует на основах самоуправляемости и самофинансирования). 2014-2018 годах работала заместителем начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса, курируя молодежное предпринимательство. Когда регион возглавил губернатор Игорь Артамонов, это управление ликвидировали, присоединив к областному управлению экономики. Тогда же Жанна Хайретдинова ушла в тень, выйдя из нее в ином качестве — руководителя липецкого регионального отделения партии «Родина».
— Сегодня — мой первый день работы в новой должности. Основное, что нужно сделать сейчас — создать максимально благоприятный климат для бизнеса в Липецке. Предпринимательское сообщество чрезвычайно нуждается в промплощадках. Между регионами идет колоссальная конкуренция за места для ведения бизнеса. Успешные стартапы переезжают туда, где им комфортно. Если не предпринимать срочных мер, Липецк может потерять часть экономического потенциала, склонного мигрировать туда, где его ждут. Если хотите, это моя стратегическая задача в липецком технопарке, — сказала GOROD48 Жанна Хайрединова.
10-й директор !
10-й директор !
Учитесь господа !
Липчанин
qw
?
смех
Коммунист
Mikl
Интересно