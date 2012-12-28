Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В реке Дон утонула 38-летняя женщина
Происшествия
На трассе «Липецк – Елец» автомобиль сбил лося
Происшествия
Умная молодежь добавила смыслов умной остановке
Общество
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Здоровье
В районе Карьера не будут строить многоэтажку
Общество
Фото с губернатором — «на счастье»
Общество
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Общество
Почему не пришли квитанции за вывоз мусора?
Общество
51-летний мужчина получил ожоги 30% тела в пожаре на улице 40 лет Октября
Происшествия
В Липецке 70-летний водитель на «Хонде» сбил пешехода
Происшествия
Читать все
В Липецкой области задержана несовершеннолетняя закладчица
Происшествия
В Липецке выявили бешенство у кота
Общество
«В посёлках Дачный и Матырский не работают почтовые отделения! Пенсию не выдают!»
Общество
Житель села Каликино утонул в реке Воронеж
Происшествия
Чаплыгинец поехал на мотоблоке искупаться в Становой Рясе и домой не вернулся
Происшествия
Бони и Клайд: 37-летний липчанин с 21-летней девушкой ограбили мужчину в подъезде
Происшествия
Пьяный водитель «Форда» предложил инспектору ДПС 50 000 рублей
Происшествия
В Липецком округе 46-летняя женщина перевела «сотруднику ФСБ» 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая компания оштрафована более чем на 550 тысяч рублей за взятку
Происшествия
Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
Происшествия
Читать все
Общество
584
сегодня, 13:05
9

В Липецке выявили бешенство у кота

Бешеный кот жил в районе Тракторного на улице Кондарева.

Сегодня в Липецке выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства у кота с улицы Кондарева.

«Напоминаем, что вакцинация против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в ветеринарных лечебницах: правобережной и левобережной», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.
бешенство
животные
3
5
0
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
эх, друг усатый
41 минуту назад
как же так?
Ответить
Валентин
50 минут назад
Не придумывпйте истории.людей бешеных полно.
Ответить
Позитив
37 минут назад
Вакцинируют бесплатно, всех бешеных срочно вакцинировать!!!
Ответить
Ёж
59 минут назад
Не одной позитивной новости в Липецке ! Бешаные коты , утопленники, воры в подъездах , коррумпированные чиновники . Как дальше жить в таком гадюшнике !
Ответить
Нервная мать
47 минут назад
ëж, полностью с Вами согласна! Не успеваешь встать, а уже глаз дёргается от плохих новостей! Перед сном нужно думать о позитиве, кручу мысли, но ни одной хорошей новости ни откуда. Что в жизни, что в новостях, что на улице.
Ответить
Пердимонокль
6 минут назад
ëж, полностью с Вами согласна! Не успеваешь встать, а уже глаз дёргается от плохих новостей! Перед сном нужно думать о позитиве, кручу мысли, но ни одной хорошей новости ни откуда. Что в жизни, что в новостях, что на улице. "— Не читайте до обеда советских газет — Но других нет — Вот никаких и не читайте" М. Булгаков "Собачье сердце"
Ответить
Зоя
сегодня, 13:28
интересно кот домашний или уличный?
Ответить
Котики
сегодня, 13:26
Котики бешенством не болеют, доказано 1000 раз. Мать-природа о них в этом плане позаботилась.
Ответить
Позитив
36 минут назад
Видно что-то сломалось у Матушки-природы!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru