В Липецке выявили бешенство у кота

Бешеный кот жил в районе Тракторного на улице Кондарева.

Сегодня в Липецке выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства у кота с улицы Кондарева.«Напоминаем, что вакцинация против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в ветеринарных лечебницах: правобережной и левобережной», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.