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Общество
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сегодня, 13:05
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В Липецке выявили бешенство у кота
Бешеный кот жил в районе Тракторного на улице Кондарева.
«Напоминаем, что вакцинация против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в ветеринарных лечебницах: правобережной и левобережной», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.
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