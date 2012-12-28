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сегодня, 20:19
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В Липецке 70-летний водитель на «Хонде» сбил пешехода

Пешеход перебегал дорогу вне зоны перехода

Сегодня на улице Титова в районе дома 11/2 70-летний водитель «Хонды» сбил перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода 38-летнего мужчину.

Пешеход госпитализирован.
ДТП
пешеход
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Молодец
52 минуты назад
Настоящий снайпер.
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