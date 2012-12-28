День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Происшествия
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сегодня, 20:19
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В Липецке 70-летний водитель на «Хонде» сбил пешехода
Пешеход перебегал дорогу вне зоны перехода
Пешеход госпитализирован.
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