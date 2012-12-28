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В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей
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Общество
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сегодня, 10:24
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В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей
Девочка воспитывается в детдоме.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, женщина всячески уклонялась от исполнения решения суда и не выплачивала алименты, в связи с чем и образовался такой долг. Чтобы побудить мать погасить задолженность, судебный пристав арестовал имущество должницы — 1/2 доли квартиры, оставленной женщине на ответственное хранение.
После этого женщина полностью погасила задолженность по алиментам. Арест с квартиры снят.
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