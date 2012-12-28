В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей

Девочка воспитывается в детдоме.

В Чаплыгинском районе женщина задолжала по алиментам на содержание своей годовалой дочери 166 000 рублей. Девочка воспитывается в детдоме.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, женщина всячески уклонялась от исполнения решения суда и не выплачивала алименты, в связи с чем и образовался такой долг. Чтобы побудить мать погасить задолженность, судебный пристав арестовал имущество должницы — 1/2 доли квартиры, оставленной женщине на ответственное хранение.После этого женщина полностью погасила задолженность по алиментам. Арест с квартиры снят.