Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Происшествия
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14 минут назад
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В Липецкой области проверяют сообщения о минировании судов
Второй день в Липецкой области проверяют сообщения о взрывоопасных предметах в социальных объектах.
На объекты выехали оперативные службы, проводится проверка.
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