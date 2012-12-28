В Липецкой области проверяют сообщения о минировании судов

Второй день в Липецкой области проверяют сообщения о взрывоопасных предметах в социальных объектах.

Второй день в Липецкой области рассылаются анонимные сообщения о минировании госучреждений и торговых объектов. Сегодня такие сообщения поступили в Грязинский и Чаплыгинский районные суды. На электронную почту Левобережного суда Липецка пришло письмо о якобы заминированных судах и детсадах в Липецке, а также ряде организаций сферы торговли. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.На объекты выехали оперативные службы, проводится проверка.