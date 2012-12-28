Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Происшествия
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16 минут назад
На Набережной спасли женщину с ребенком
Они заплыли далеко от берега, а сил вернуться обратно не хватило.
«Отдыхающие заплыли далеко от берега и вернуться назад у них не хватило сил. Сотрудникам маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах понадобилось меньше минуты, чтобы добраться на катере до утопающих. Пострадавших доставили на берег и вскоре отпустили домой», — сообщает пресс-служба УГПСС.
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