На Набережной спасли женщину с ребенком

Они заплыли далеко от берега, а сил вернуться обратно не хватило.

Вечером 18 июля в Липецке на Набережной сотрудники областного Управления государственной противопожарной спасательной службы пришли на помощь утопающим 44-летней женщине и ее дочери.«Отдыхающие заплыли далеко от берега и вернуться назад у них не хватило сил. Сотрудникам маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах понадобилось меньше минуты, чтобы добраться на катере до утопающих. Пострадавших доставили на берег и вскоре отпустили домой», — сообщает пресс-служба УГПСС.