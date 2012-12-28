20-летний парень украл у 85-летней пенсионерки продукты и лекарства

Его вычислили по видеозаписям с камер уличного наблюдения.

В Ельце ещё 6 июля в полицию обратилась взволнованная 85-летняя пенсионерка, у которой украли пакет с продуктами, лекарствами и сотовым телефоном.«После магазина пенсионерка присела возле своего подъезда на скамейку передохнуть, повесив пакет на забор. Отойдя недалеко от подъезда, она оставила пакет без присмотра, чем и воспользовался проходящий мимо молодой человек — он забрал пакет и убежал. Материальный ущерб составил 6 400 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.20-летнего подозреваемого нашли по видеозаписям с камер уличного наблюдения и показаниям свидетелей. Парень во всём сознался, телефон пенсионерки у него изъят.А в Задонском районе у 47-летнего жителя села Донское украли пятилитровую канистру с моторным маслом за 8000 рублей. В краже подозревают 52-летнего жителя Задонского района, который ранее помогал хозяину дома в огороде и знал, что тот будет в Липецке, зашел во двор сзади дома и похитил канистру с моторным маслом, которую потом выменял на бутылку самогона.Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.