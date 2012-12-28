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сегодня, 18:56
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В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 18 июля станут плановые ремонтные работы на сетях: с неудобствами столкнутся жители районов Дикое (с частью прилегающих улиц), Новолипецк, 27 микрорайон, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 29, 47а, 51, 51а, 51/2, 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 19, 21, 21а, 23, 29, 39, 42, 53 по улице Индустриальной, №№ 3в, 9, 10, 10 ст.2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, ст.16, 17, 17б, 17в, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 19 вл.1, 19 вл.2, 20 по улице Механизаторов, № 14 по улице Котовского, №№ 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 2 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, ЦТП Киевская-Депутатская. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора на улицах Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, переулков Верещагина, Фруктового, Вишневого.

Воду подвезут по адресам: улица Депутатская, 80, улица Хорошавина, 23, улица адмирала Макарова, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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