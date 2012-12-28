В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 18 июля станут плановые ремонтные работы на сетях: с неудобствами столкнутся жители районов Дикое (с частью прилегающих улиц), Новолипецк, 27 микрорайон, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 29, 47а, 51, 51а, 51/2, 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 19, 21, 21а, 23, 29, 39, 42, 53 по улице Индустриальной, №№ 3в, 9, 10, 10 ст.2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, ст.16, 17, 17б, 17в, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 19 вл.1, 19 вл.2, 20 по улице Механизаторов, № 14 по улице Котовского, №№ 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 2 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, ЦТП Киевская-Депутатская. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора на улицах Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, переулков Верещагина, Фруктового, Вишневого.Воду подвезут по адресам: улица Депутатская, 80, улица Хорошавина, 23, улица адмирала Макарова, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.