В Липецкой области еще один день сильной жары

18 июля территория Липецкой области будет находиться в малоградиентном поле повышенного давления – погода ожидается жаркой. 19 июля при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 июля - 26-27 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 19 и 20 июля – 22-24 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.С 15 июля местами по Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.Кроме того, 17 и 18 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха днем достигнет 35 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +17 до +22 градусов, днем сильная жара – от +30 до +35 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью – от +18 до +20 градусов, днем сильная жара – от +33 до +35 градусов.День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.