70-летняя липчанка взяла кредит и перевела мошенникам 362 тысячи рублей

А в Ельце 68-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» 350 тысяч рублей.

16 июля в Липецке в полицию обратилась 70-летняя женщина, которой ещё 1 июня позвонили и сообщили о несанкционированном оформлении кредита на её имя. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, чтобы предотвратить эту операцию, пенсионерка сама взяла кредит и перевела мошенникам через банкомат 362 тысячи рублей.51-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и лишилась 9 тысяч 800 рублей.В Ельце 68-летнему мужчине 12 июля позвонил «сотрудник Центробанка» и убедил его отправить на «безопасный счёт» 350 тысяч рублей.Кроме того, 16 июля в 13:30 под предлогом продажи досок в соцсети 22-летний мужчина лишился 81 тысячи рублей.