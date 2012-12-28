Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
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Происшествия
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46 минут назад
70-летняя липчанка взяла кредит и перевела мошенникам 362 тысячи рублей
А в Ельце 68-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» 350 тысяч рублей.
51-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и лишилась 9 тысяч 800 рублей.
В Ельце 68-летнему мужчине 12 июля позвонил «сотрудник Центробанка» и убедил его отправить на «безопасный счёт» 350 тысяч рублей.
Кроме того, 16 июля в 13:30 под предлогом продажи досок в соцсети 22-летний мужчина лишился 81 тысячи рублей.
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