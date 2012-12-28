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сегодня, 17:27
Грязинца оштрафовали на 15 000 рублей за незаконную покупку в «Телеграм»
Под деревом он забрал 0,75 грамма наркотиков, но был задержан полицейскими.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, через мессенджер «Телеграмм» грязинец купил для себя 0,75 грамма наркотика и отправился к месту, указанному ему продавцом. Под деревом он забрал производное N-метилэфедрона, но был задержан полицейскими.
В суде грязинец полностью признал вину. В результате его оштрафовали на 15 000 рублей.
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