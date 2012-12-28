Грязинца оштрафовали на 15 000 рублей за незаконную покупку в «Телеграм»

Под деревом он забрал 0,75 грамма наркотиков, но был задержан полицейскими.

Грязинский городской суд Липецкой области вынес приговор мужчине за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, через мессенджер «Телеграмм» грязинец купил для себя 0,75 грамма наркотика и отправился к месту, указанному ему продавцом. Под деревом он забрал производное N-метилэфедрона, но был задержан полицейскими.В суде грязинец полностью признал вину. В результате его оштрафовали на 15 000 рублей.