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Происшествия
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сегодня, 15:37
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На площади Франценюка столкнулись «Лада» и «Ниссан»: есть пострадавший
Водитель «Лады» не пропустил иномарку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не пропустил «Ниссан» под управлением 21-летнего водителя.
В результате пострадал 26-летний пассажир иномарки.
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