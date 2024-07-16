На площади Франценюка столкнулись «Лада» и «Ниссан»: есть пострадавший

Водитель «Лады» не пропустил иномарку.





























В результате пострадал 26-летний пассажир иномарки.

Сегодня утром на проспекте Мира в районе площади Франценюка столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не пропустил «Ниссан» под управлением 21-летнего водителя.