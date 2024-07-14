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Погода в Липецке
Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле
Происшествия
Сбежавшую самку страуса сегодня едва не поймали в Троицком
Общество
Сегодня будет все прекрасно: скажи себе — и будешь счастлив
Неделя 48
Легковая «Лада» отправила грузовик «Мерседес» в кювет
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1110
сегодня, 14:29
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Легковая «Лада» отправила грузовик «Мерседес» в кювет

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Вчера на 200-м километра трассы Орёл-Тамбов возле посёлка Капани произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информацией причиной ДТП стал выезд на встречную полосу «Лады-Гранты», которой управлял мужчина 1967 г.р.

По встречке на беду двигался грузовик «Мерседес», за рулём которого находился парень 2000 г.р.. Удар вышел такой силы, что большегруз опрокинулся и улетел в кювет. «Лада» оказалась разбита вдребезги.

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В аварии погиб водитель отечественного автомобиля, его пассажирка 1968 г.р. госпитализирована. Шоферу грузовика помощь оказали на месте.

В полиции начали проверку для установления всех обстоятельств. аварии.

Фото УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП
смертельное ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
-
7 минут назад
И это двухполосная федеральная дорога. Без отбойников, освещения. Зато асфальт сделан.
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Внушаемый
45 минут назад
Нужен черный ящик,но это никому не нужно ! Вот как это видеть грузовик и вырулить ему навстречу ? Может регистраторы у кого нибудь записали ?
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Ком Ментарий
30 минут назад
Причин может быть много: курил/закуривал – отвлёкся, смартфон - отвлёкся, задремал, жара – стало плохо с сердцем, неопытный водитель, скорость, колея – не справился с рулёжкой, выбросило на встречку, решил попить водички – отвлёкся от руля, и многое другое; и это перечисленное при условии, что был трезвый.
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Легковая фура
45 минут назад
ЛЕГКОВАЯ Лада?! А тяжеловесная Лада может отправить в кювет БелАЗ...
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