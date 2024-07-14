Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Происшествия
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сегодня, 14:29
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Легковая «Лада» отправила грузовик «Мерседес» в кювет
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информацией причиной ДТП стал выезд на встречную полосу «Лады-Гранты», которой управлял мужчина 1967 г.р.
По встречке на беду двигался грузовик «Мерседес», за рулём которого находился парень 2000 г.р.. Удар вышел такой силы, что большегруз опрокинулся и улетел в кювет. «Лада» оказалась разбита вдребезги.
В аварии погиб водитель отечественного автомобиля, его пассажирка 1968 г.р. госпитализирована. Шоферу грузовика помощь оказали на месте.
В полиции начали проверку для установления всех обстоятельств. аварии.
Фото УМВД РФ по Липецкой области.
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