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416
сегодня, 09:34
10

Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле

Логика парня убийственна: увидев чужой автомобиль, он подумал: «А почему бы не угнать?».

Сотрудники полиции Грязинского района задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 июля, угону подвергся «ВАЗ-21043». В полицию с заявлением обратился потерпевший, который рассказал, что оставил машину на парковке возле лома, а утром не обнаружил его на прежнем месте. Автомобиль нашёлся

По подозрению в угоне задержан 20-летний местный житель. Он сразу во всём признался и рассказал, что проходя ночью по улице Хлебозаводской в Грязах он заприметил припаркованный автомобиль. Молодой человек сел в машину и поехал в гости к своей девушке. Под утро он решил вернуть транспортное средство на прежнее место. Оставив авто фигурант скрылся с места происшествия, надеясь, что его ночной вояж останется не замеченным.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пока в отношении парня избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Угон
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Комментарии (10)

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Кукун
сегодня, 10:12
А вообще девушка должна бы выйти замуж за столь пылкого возлюбленного))
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да уж
30 минут назад
Кому нужны неудачники на вёдрах
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Горожанин
сегодня, 10:06
Не хрена ночью оставлять у дома авто. Ни одинумпик не остасил телевизор у дома Он дороже чем авто.
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Бабка Первая)
33 минуты назад
И днём угоняют. Так что комент нелогичен)
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Бабка Первая)
сегодня, 10:00
Логика - наука о правильном мышлении. А если угонщика сразу нашли, то и логики ноль.
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Штрафануть и простить
сегодня, 09:54
Дурачок молоденький, перед девочкой порисоваться решил.
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Маразм
сегодня, 09:54
Но он же вернул авто, в чем проблема то? Сразу 5 лет впаяли. Давай ломайте жизнь пацану. А вот 13 точек игровых работали подпольно и деньги рубили миллионами , с тех как с гусей вода! это в норме и судья кричала: Ура ! Правосудие тётка решает кому сесть , а кому на воле порхать!
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Бабка Первая)
45 минут назад
Угонщик не вернул автомобиль. И никто ему ничего ещё не впаял - читайте статью, а потом уж комментируйте. Кстати, преступления против личности и его собственности и должны наказываться строже, нежели преступления вроде неуплаты налогов и занятия не тем бизнесом. П.ч. личность не имеет возможности охранять себя и имущество, а у государства - сила, служащие, знания, деньги! )
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!!
36 минут назад
Угонщик не вернул автомобиль. И никто ему ничего ещё не впаял - читайте статью, а потом уж комментируйте. Кстати, преступления против личности и его собственности и должны наказываться строже, нежели преступления вроде неуплаты налогов и занятия не тем бизнесом. П.ч. личность не имеет возможности охранять себя и имущество, а у государства - сила, служащие, знания, деньги! ) Бабка прочти дословно статью и не позорься!
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система
сегодня, 10:14
Это другое.
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