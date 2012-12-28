Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Происшествия
416
сегодня, 09:34
10
Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле
Логика парня убийственна: увидев чужой автомобиль, он подумал: «А почему бы не угнать?».
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 июля, угону подвергся «ВАЗ-21043». В полицию с заявлением обратился потерпевший, который рассказал, что оставил машину на парковке возле лома, а утром не обнаружил его на прежнем месте. Автомобиль нашёлся
По подозрению в угоне задержан 20-летний местный житель. Он сразу во всём признался и рассказал, что проходя ночью по улице Хлебозаводской в Грязах он заприметил припаркованный автомобиль. Молодой человек сел в машину и поехал в гости к своей девушке. Под утро он решил вернуть транспортное средство на прежнее место. Оставив авто фигурант скрылся с места происшествия, надеясь, что его ночной вояж останется не замеченным.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пока в отношении парня избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
0
0
1
1
0
Комментарии (10)