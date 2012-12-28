Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле

Логика парня убийственна: увидев чужой автомобиль, он подумал: «А почему бы не угнать?».

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Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пока в отношении парня избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.





Видео УМВД РФ по Липецкой области



Сотрудники полиции Грязинского района задержали подозреваемого в угоне автомобиля.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 июля, угону подвергся «ВАЗ-21043». В полицию с заявлением обратился потерпевший, который рассказал, что оставил машину на парковке возле лома, а утром не обнаружил его на прежнем месте. Автомобиль нашёлсяПо подозрению в угоне задержан 20-летний местный житель. Он сразу во всём признался и рассказал, что проходя ночью по улице Хлебозаводской в Грязах он заприметил припаркованный автомобиль. Молодой человек сел в машину и поехал в гости к своей девушке. Под утро он решил вернуть транспортное средство на прежнее место. Оставив авто фигурант скрылся с места происшествия, надеясь, что его ночной вояж останется не замеченным.