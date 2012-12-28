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В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома
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Происшествия
218
сегодня, 08:58

В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома

В домах сгорела кровля, а в одном – ещё и комната.

Вечером 11 июля в селе Черепянь Лебедянского района на улице Школьной загорелись сразу два жилых дома. 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровли двух домов на площади 110 квадратных метров и частично повреждены комнаты одного дома. При пожаре никто не пострадал. 

В селе Новодмитриевка Липецкого округа вечером 11 июля сгорели четыре тюка сена.

В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: в дом №46 по улице Стаханова и в дом №11 по улице Водопьянова.

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