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Происшествия
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сегодня, 08:58
В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома
В домах сгорела кровля, а в одном – ещё и комната.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровли двух домов на площади 110 квадратных метров и частично повреждены комнаты одного дома. При пожаре никто не пострадал.
В селе Новодмитриевка Липецкого округа вечером 11 июля сгорели четыре тюка сена.
В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: в дом №46 по улице Стаханова и в дом №11 по улице Водопьянова.
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