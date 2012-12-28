В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровли двух домов на площади 110 квадратных метров и частично повреждены комнаты одного дома. При пожаре никто не пострадал.В селе Новодмитриевка Липецкого округа вечером 11 июля сгорели четыре тюка сена.В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: в дом №46 по улице Стаханова и в дом №11 по улице Водопьянова.