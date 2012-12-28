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В России
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сегодня, 18:13

В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он рассчитывает, что закон может быть внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.

По словам депутата, новые нормы могут предусматривать наличие у всех реализуемых в РФ самокатов, в том числе в розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрих-код, который может содержать большой объем информации). Покупатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны будут регистрировать эти номера в специальной системе, сказал «Известиям» Павел Федяев.

Также, по мнению Федяева, подлежащие регистрации самокаты могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость и привлекать их владельцев к ответственности, считает депутат.

«Регистрация средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, — полностью оправданная мера», — считает координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Для этого требуется только уникальный номер устройства, он уже давно есть у каждого девайса, поэтому реализация этой идеи технически осуществима, добавил эксперт. Это будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, уверен Петр Шкуматов.

электросамокаты
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