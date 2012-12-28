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В России
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сегодня, 18:13
В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов
По словам депутата, новые нормы могут предусматривать наличие у всех реализуемых в РФ самокатов, в том числе в розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрих-код, который может содержать большой объем информации). Покупатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны будут регистрировать эти номера в специальной системе, сказал «Известиям» Павел Федяев.
Также, по мнению Федяева, подлежащие регистрации самокаты могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость и привлекать их владельцев к ответственности, считает депутат.
«Регистрация средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, — полностью оправданная мера», — считает координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Для этого требуется только уникальный номер устройства, он уже давно есть у каждого девайса, поэтому реализация этой идеи технически осуществима, добавил эксперт. Это будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, уверен Петр Шкуматов.
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