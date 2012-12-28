МЧС предупредило о грозе и сильном ветре

Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
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