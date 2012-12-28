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Погода в Липецке
1591
сегодня, 13:49
8

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре

В ближайшие 2-4 часа ожидается гроза, при грозе порывы северного ветра до 17 м/с. Об этом говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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Комментарии (8)

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Сначала новые
чудо
10 минут назад
Обычная шутка юмора......
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петя .
28 минут назад
Та и надеятся на яндекс .Поколение зеро.Забыли про приметы грозы поколение зеро.
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Елы Палыч
33 минуты назад
по яндексу ничего не ожидается
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петя .
33 минуты назад
Мчс сказал .мчс сделает .идите молнии считайте.
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Люди
37 минут назад
Ждём! А то жара надоела
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Экстрасенс
45 минут назад
Грозы не будет!
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Липецкие басни
48 минут назад
Если постоянно говорить неправду, а потом сказать правду, то никто не поверит! Так то вот.
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не эксперт
56 минут назад
Верим. Очень верим.
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