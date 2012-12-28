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55 минут назад

Матери погибшего на СВО бойца передали орден Мужества

Cергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке Хлевенского района 11 декабря прошлого года.

Глава Хлевенского района Александр Плотников и военный комиссар Хлевенского района Андрей Павленко передали матери погибшего в специальной военной операции Сергея Дуванова Валентине Дувановой орден Мужества, которым её сын награждён посмертно. Об этом сообщает районная газета «Донские вести».

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Напомним, военнослужащего Cергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке Хлевенского района 11 декабря прошлого года.

Фото - vk.com/donskie_vesti
спецоперация
Украина
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