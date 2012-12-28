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55 минут назад
Матери погибшего на СВО бойца передали орден Мужества
Cергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке Хлевенского района 11 декабря прошлого года.
Напомним, военнослужащего Cергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке Хлевенского района 11 декабря прошлого года.
Фото - vk.com/donskie_vesti