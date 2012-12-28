Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения

26-летнего подозреваемого нашли всего через час после случившегося.

8 июля у 35-летнего ельчанина с лестничной площадки украли велосипед за 25 тысяч рублей. Кражу раскрыли всего за час.«Изучив видео с установленной в подъезде камеры наблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого. Вскоре 26-летний ельчанин был задержан полицейскими на одной из улиц города. Как оказалось, задержанный целенаправленно обходил многоэтажные дома в поиске наживы. Обнаружив не пристегнутый велосипед на лестничной площадке пятого этажа, он решил его похитить», — сообщает пресс-служба полиции.Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.