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Происшествия
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сегодня, 09:21
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Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
26-летнего подозреваемого нашли всего через час после случившегося.
«Изучив видео с установленной в подъезде камеры наблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого. Вскоре 26-летний ельчанин был задержан полицейскими на одной из улиц города. Как оказалось, задержанный целенаправленно обходил многоэтажные дома в поиске наживы. Обнаружив не пристегнутый велосипед на лестничной площадке пятого этажа, он решил его похитить», — сообщает пресс-служба полиции.
Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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