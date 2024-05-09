Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На улице Ударников ночью сгорел склад
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Срывавшему с женщин цепочки грабителю ужесточили приговор
Происшествия
Чья вода?
Общество
Читать все
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Траты липчан на общепит выросли почти на 15%
Экономика
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
Бывший начальник почтового отделения должна вернуть работодателю более 285 тысяч рублей
Происшествия
Утекшая два года назад база данных ЕДС вновь всплыла в «Телеграме»
Общество
Максим Ромащенко: «Для кого-то крупная победа стала неожиданностью, но не для нас»
Спорт
Сегодня в Липецке: в библиотеку доставят шашки, среди начальниц брюнеток в два раза больше, чем блондинок
Общество
«Металлург» забил три мяча очередному сопернику в межсезонье
Спорт
Читать все
Общество
27
25 минут назад

Сегодня в Липецке: в библиотеку доставят шашки, среди начальниц брюнеток в два раза больше, чем блондинок

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Возможны дожди 

Столбик термометра опустится чуть вниз – до 29-31 градуса. В течение дня возможны кратковременные дожди. 

DSC_030412.jpg

Отключение воды 

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Агрономической, 4; Балмочных, 1, 3, 5, 7, 9; Гагарина, 74; Космонавтов, 56/2, 58/2, 58/3; а также на Боевом проезде, 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39. 

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

С неудобствами столкнутся и жители частного сектора на улицах Ботанической, Железнякова, Костенко, 

Отключение света 

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электроэнергию на улицах А.Г. Кочеткова, 1-62; Алмазной, 40; Бабушкина, 1 - 218; Бардина, 1-79; Богатырской; Водной; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2-9; Кузнечной, 4б, 6, 8; Курчатова, 1-75; Ленина; Московской, 6, 6в; Семенова-Тян-Шанского, 1- 118; Третьякова, 18; площадях Заводской; Ленина-Соборной, 3; в переулках Болотникова, Войнич, Ракетном, Тёплом, Щепкина. 

В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц Звездной, 3/4, 7, 8, 8/2; З. Космодемьянской, 1-73; Ильича, 31а; Инженерной: Космонавтов, д. 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52, 54а, 54б; Нижней Логовой, 2, 6, 7, 11; Стаханова, 8а,20а, 22, 22а, 24; Филипченко, 1, 2, 3, 3/4, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/3, 15, 16; площади Мира, 3, 3а, 4, 4б, 4в; проспекте 60-летия СССР, 24; Осеннем проезде, 1, 2, 2а; в переулке Кузнечном, 20. 

DSC_973512.jpg

С 14:00 до 18:00 погрузятся во мрак дома на улицах 9-й микрорайон, 2, 3, 7, 8; Артема, 3, 13; Гагарина, 147, 147а, 149/2, 151/2, 151/3, 153/2; Космонавтов, 58/3, 62/1, 98; Луговой, 2, 4, 5, 6/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20; Титова, 2/2, 2/143, 4, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; Циолковского, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2; Ферросплавной, 1, 2. 4, 8, 9, 10, 12, 21а; Черноземной, 4-28; проспекте Мира, 35а. 

Пробки

Уже в 6 утра пробки красного цвета появились на улицах Гагарина и Зои Космодемьянской. Объехать проблемные участки иногда можно, если заранее узнать о них в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.



80 лет спустя (12+)

Кому что, а нам – память о войне. В Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в прямо в 10:00 откроется выставка картин «Не гаснет память о войне». Она посвящена 80-летию освобождения Белоруссии от немецких захватчиков. 

587577_original.jpg

Библиотеки рулят 

Ещё об одной войне сегодня будут вспоминать в библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14). В 11:00 здесь пройдёт мероприятия «Дело было под Полтавой…» (12+), посвященное войнам 300-летней давности. 

А в библиотечно-информационном центре «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а) в 12:00 состоится урок финансовой безопасности «Муха денежку нашла…» (6+). Будут учить «мух», в частности, своевременно платить за ЖКХ. 

0GSF7svDEG8.jpg

Слушательницы финансовых курсов. Фото vk.com/club177554221 

Но всех переплюнет Центральная городская библиотека им. С. Есенина. В 17:30 там организуют занятие по фланкировке шашкой (12+). Бесценный урок дадут бесплатно. 

aogh0xtu5h8wxottym5kjh1o58fsrgpz.jpg

Шашек в библиотеках и не хватало

Кино

Посмотреть фильм, а затем обсудить его с другими зрителями сегодня можно в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 здесь организуют просмотр мелодрамы «Трудности перевода». США, Япония, 2003. Режиссёр София Коппола (16+). 

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой телеактер Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба - потерялись в этом незнакомом городе. 

В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Джованни Рибизи.


Выходи во двор 

Если же вечером вы хотите гулять и веселиться, то мероприятие из цикла «Всей семьёй во двор» состоится сегодня возле дома на улице Космонавтов, 48/2 (0+). Спортивные и творческие состязания, музыка, весёлые ведущие создадут отличное настроение. 

hclchssogvg2534h1gxgvgrinzrzrdcf.JPG

«Вересковое лето» 

Выставка с таким названием открылась в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). На ней представлены работы московской художницы Ирины Вереск (6+). 

Если ещё не были, то сегодня можно сходить и посмотреть на работы мастера пейзажной живописи, которая с удивительной точностью передает теплоту и красоту окружающего мира. Ее картины передают яркие краски лета, нежные тона весеннего цветения, и умиротворяющую тишину зимнего пейзажа. 

f_2696978.jpg

Выставка продлится до 31 августа.

Брюнетки, блондинки, рыжие

24% липецких руководителей-мужчин считают, что брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в работе по сравнению женщинами, у которых другой цвет волос.

fwop6f6dyxaiiwj71yeicrulysm7jn24.jpeg

11% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 7% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (53%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

Судя по опросу липчан, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 42% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка - 32%, у 7% — обладательница рыжей шевелюры.

Дорогие липчане! В среду мы продолжаем трудится, но не забываем и о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru