Сегодня в Липецке: в библиотеку доставят шашки, среди начальниц брюнеток в два раза больше, чем блондинок

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Возможны дожди





Столбик термометра опустится чуть вниз – до 29-31 градуса. В течение дня возможны кратковременные дожди.















Отключение воды





С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Агрономической, 4; Балмочных, 1, 3, 5, 7, 9; Гагарина, 74; Космонавтов, 56/2, 58/2, 58/3; а также на Боевом проезде, 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39.















С неудобствами столкнутся и жители частного сектора на улицах Ботанической, Железнякова, Костенко,





Отключение света





С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электроэнергию на улицах А.Г. Кочеткова, 1-62; Алмазной, 40; Бабушкина, 1 - 218; Бардина, 1-79; Богатырской; Водной; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2-9; Кузнечной, 4б, 6, 8; Курчатова, 1-75; Ленина; Московской, 6, 6в; Семенова-Тян-Шанского, 1- 118; Третьякова, 18; площадях Заводской; Ленина-Соборной, 3; в переулках Болотникова, Войнич, Ракетном, Тёплом, Щепкина.





В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц Звездной, 3/4, 7, 8, 8/2; З. Космодемьянской, 1-73; Ильича, 31а; Инженерной: Космонавтов, д. 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52, 54а, 54б; Нижней Логовой, 2, 6, 7, 11; Стаханова, 8а,20а, 22, 22а, 24; Филипченко, 1, 2, 3, 3/4, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/3, 15, 16; площади Мира, 3, 3а, 4, 4б, 4в; проспекте 60-летия СССР, 24; Осеннем проезде, 1, 2, 2а; в переулке Кузнечном, 20.















С 14:00 до 18:00 погрузятся во мрак дома на улицах 9-й микрорайон, 2, 3, 7, 8; Артема, 3, 13; Гагарина, 147, 147а, 149/2, 151/2, 151/3, 153/2; Космонавтов, 58/3, 62/1, 98; Луговой, 2, 4, 5, 6/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20; Титова, 2/2, 2/143, 4, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; Циолковского, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2; Ферросплавной, 1, 2. 4, 8, 9, 10, 12, 21а; Черноземной, 4-28; проспекте Мира, 35а.





Пробки





Уже в 6 утра пробки красного цвета появились на улицах Гагарина и Зои Космодемьянской. Объехать проблемные участки иногда можно, если заранее узнать о них в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.















80 лет спустя (12+)





Кому что, а нам – память о войне. В Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в прямо в 10:00 откроется выставка картин «Не гаснет память о войне». Она посвящена 80-летию освобождения Белоруссии от немецких захватчиков.















Библиотеки рулят





Ещё об одной войне сегодня будут вспоминать в библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14). В 11:00 здесь пройдёт мероприятия «Дело было под Полтавой…» (12+), посвященное войнам 300-летней давности.





А в библиотечно-информационном центре «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а) в 12:00 состоится урок финансовой безопасности «Муха денежку нашла…» (6+). Будут учить «мух», в частности, своевременно платить за ЖКХ.













Слушательницы финансовых курсов. Фото vk.com/club177554221





Но всех переплюнет Центральная городская библиотека им. С. Есенина. В 17:30 там организуют занятие по фланкировке шашкой (12+). Бесценный урок дадут бесплатно.











Шашек в библиотеках и не хватало







Кино





Посмотреть фильм, а затем обсудить его с другими зрителями сегодня можно в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 здесь организуют просмотр мелодрамы «Трудности перевода». США, Япония, 2003. Режиссёр София Коппола (16+).





Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой телеактер Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба - потерялись в этом незнакомом городе.





В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Джованни Рибизи.











Выходи во двор





Если же вечером вы хотите гулять и веселиться, то мероприятие из цикла «Всей семьёй во двор» состоится сегодня возле дома на улице Космонавтов, 48/2 (0+). Спортивные и творческие состязания, музыка, весёлые ведущие создадут отличное настроение.















«Вересковое лето»





Выставка с таким названием открылась в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). На ней представлены работы московской художницы Ирины Вереск (6+).





Если ещё не были, то сегодня можно сходить и посмотреть на работы мастера пейзажной живописи, которая с удивительной точностью передает теплоту и красоту окружающего мира. Ее картины передают яркие краски лета, нежные тона весеннего цветения, и умиротворяющую тишину зимнего пейзажа.















Выставка продлится до 31 августа.







24% липецких руководителей-мужчин считают, что брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в работе по сравнению женщинами, у которых другой цвет волос.















Судя по опросу липчан, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 42% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка - 32%, у 7% — обладательница рыжей шевелюры.





11% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 7% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (53%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»