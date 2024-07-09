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сегодня, 08:00

В Липецкой области в 75% домов по плану 2024 года пришел капремонт

В регионе продолжается реализация программы капитального ремонта по плану 2024 года. В данный момент работы завершены в 109 домах. Кроме того, подрядные организации ведут капремонт еще на 99 объектах. Приоритетным в этом году, как и в прошлом, остается капремонт инженерных систем. Замена сетей составляет почти половину от общего количества видов работ.

В Липецке капремонт коснулся 80% из запланированных. В 158 многоэтажках из 199 работы в активной фазе или уже прошли приемку. Так, на ул. Ангарской, д. 27 обновили крышу. Раньше кровля доставляла немало забот жителям верхних этажей – протекала во время дождей. А доме № 21 по ул. Московской сейчас идет комплексный капремонт. Обновили практически все инженерные сети, приступили к теплоснабжению. На завершающем этапе находятся работы по крыше и фасаду. Подрядчик идет с опережением сроков. Скоро приступит к обновлению фундамента.

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Активно идет обновление не только в областном центре. Так, в Чаплыгинском районе работы ведутся в пяти из семи запланированных домов, а в Грязинском – в семи из восьми.

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«Наши кураторы и специалисты подрядных организаций находятся в постоянном контакте с жителями домов. Все вопросы, которые возникают в ходе проведения работ, мы стараемся решать в кратчайшие сроки», – поделился и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.

Всего в 2024 году в рамках региональной программы в регионе запланировано выполнить 1116 видов работ в 282 домах.

ФКР
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