Липчане шлют видео текущей из сетей воды

Горожане откликнулись на материал GOROD48 «Чья вода?»

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня GOROD48 рассказал о выездной комиссии горсовета, целью которой было выяснить, откуда взялась вода, которая второй год подтапливает подвал новостройки на улице Котовского, 46. Ответ на вопрос комиссия так и не нашла, а липчанин Александр прислал нам видео порыва, который находится в 380 метрах от проблемного дома.«21 июня, Кочубея, 1. Потоки идут. Посмотрим, когда устранят», — говорит голос за кадром.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что сети водоснабжения у дома № 1 на улице Кочубея уже обследовали и внесли работы по устранению утечки в план. Для ремонта потребуется демонтировать расположенные рядом с трубами два столба с инженерными сетями и дерево.«После определения собственников объектов и проведения этих работ специалисты устранят утечку. Информация о выполнении ремонта заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.