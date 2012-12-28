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сегодня, 15:57
6

Липчане шлют видео текущей из сетей воды

Горожане откликнулись на материал GOROD48 «Чья вода?»

Сегодня GOROD48 рассказал о выездной комиссии горсовета, целью которой было выяснить, откуда взялась вода, которая второй год подтапливает подвал новостройки на улице Котовского, 46. Ответ на вопрос комиссия так и не нашла, а липчанин Александр прислал нам видео порыва, который находится в 380 метрах от проблемного дома.

«21 июня, Кочубея, 1. Потоки идут. Посмотрим, когда устранят», — говорит голос за кадром.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что сети водоснабжения у дома № 1 на улице Кочубея уже обследовали и внесли работы по устранению утечки в план. Для ремонта потребуется демонтировать расположенные рядом с трубами два столба с инженерными сетями и дерево.

«После определения собственников объектов и проведения этих работ специалисты устранят утечку. Информация о выполнении ремонта заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.
утечка воды
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Местный
6 минут назад
Да, внесли в план пятилетки, ждите...
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дед
сегодня, 16:36
В СССР бы сразу нашли чья вода,один звонок в обком...
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ваша совесть
сегодня, 16:32
Это как их к/ф кавказская пленница. чей туфля? о! моя. спасибо. хаха
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Местный житель
сегодня, 16:15
Наконец то! Может сдвинется ситуация с мертвой точки. К Школьной 24 невозможно подъехать сухим уже который год.
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Местная жительница
сегодня, 16:32
Да, да, и подойти тоже, ноги мокрые.
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Жилец
сегодня, 16:15
А на Советской 26 сегодня ровно 2 месяца, как нет горячей воды! А воз в лице Квадры и ныне там. Зато шлют письма, что отключение уже 2 этап с 22 июля. Идиоты, вы еще после первого этапа не включили людям! Чего отключать собрались? Пустой кран? Откликнитесь еще дома, кому после 1 этапа не включили воду?
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