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Общество
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сегодня, 15:57
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Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Горожане откликнулись на материал GOROD48 «Чья вода?»
«21 июня, Кочубея, 1. Потоки идут. Посмотрим, когда устранят», — говорит голос за кадром.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 пояснили, что сети водоснабжения у дома № 1 на улице Кочубея уже обследовали и внесли работы по устранению утечки в план. Для ремонта потребуется демонтировать расположенные рядом с трубами два столба с инженерными сетями и дерево.
«После определения собственников объектов и проведения этих работ специалисты устранят утечку. Информация о выполнении ремонта заблаговременно будет доведена до жителей города, попадающих под ограничение водоснабжения», — рассказали в энергокомпании.
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