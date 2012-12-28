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Экономика
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сегодня, 15:41
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Липецк — на 50 месте по уровню зарплат в отраслях
Липецк занял 50 место в рейтинге РИА Новости российских городов по уровню заработных плат в разрезе отраслей.
Так, наибольшую среднюю зарплату в размере 90 тысяч рублей в месяц в городе по итогам первого квартала 2023 года получали работники в сфере обрабатывающих производств.
В целом средняя зарплата в России за первый квартал 2024 года достигла 80,6 тысячи рублей, однако по отраслям и регионам цифры отличаются. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в банковской сфере, на госслужбе и в добывающей отрасли. В лидерах рейтинга по средней зарплате в высокодоходных отраслях - Южно-Сахалинск (443 тысячи рублей, добывающая отрасль), Москва (294 тысячи рублей, банки и финансовая сфера) и Тюмень (267 тысяч рублей, добывающая отрасль). В конце рейтинга оказались Элиста (госслужба), Тамбов (обрабатывающие производства0 и Майкоп (госслужба), где зарплаты в самых высокодоходных отраслях составляют 50-53 тысячи рублей.
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