«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
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56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
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Происшествия
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14 минут назад
Липчанин получил полтора года условно за два помятых ногой автомобиля
Вынесен приговор липчанину, повредившему зимой чужие автомобили на проезде Строителей.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, вечером 4 февраля этого года пьяный 31-летний липчанин на парковке возле многоквартирного дома по проезду Строителей ударил ногой по дверям автомобилей марки «BMW» и «ВАЗ 21101», сильно повредив их.
Вину мужчина признал и возместил собственникам машин причиненный ущерб.
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