Липчанин получил полтора года условно за два помятых ногой автомобиля

Вынесен приговор липчанину, повредившему зимой чужие автомобили на проезде Строителей.

31-летний липчанин получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за два случая умышленного повреждения чужого имущества.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, вечером 4 февраля этого года пьяный 31-летний липчанин на парковке возле многоквартирного дома по проезду Строителей ударил ногой по дверям автомобилей марки «BMW» и «ВАЗ 21101», сильно повредив их.Вину мужчина признал и возместил собственникам машин причиненный ущерб.