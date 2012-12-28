56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей

Женщину обманул «сотрудник юридической компании».

За выходные дни в полицию поступило много заявлений о мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 56-летняя липчанка с мая по июль общалась с «сотрудником юридической компании», который убедил её направить деньги на инвестиции. В результате женщина взяла кредиты в пяти банках и отправила на указанные ей счета 2,6 миллиона рублей. Но потом поняла, что её обманули, и пришла в полицию.Ещё одной липчанке 4 июля позвонил «сотрудник Центробанка» и под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита выманил у женщины 680 тысяч рублей.5 июля 56-летней женщине также позвонил неизвестный и убедил перевести на «безопасный счёт» 950 тысяч рублей.63-летняя женщина откликнулась на просьбу со взломанной страницы в мессенджере и дала в долг 29 тысяч рублей.37-летняя женщина сообщила в полицию о том, что при продаже дорогостоящих часов на 15 тысяч 800 рублей обманули её несовершеннолетнего сына.3 июля 38-летнему мужчине позвонили сразу из трёх инстанций. В результате сотрудники «сотового оператора», «Центробанка» и «ФСБ» под предлогом предотвращения противоправных действий выманили у него 778 тысяч рублей.62-летняя женщина откликнулась на предложение в мессенджере и под предлогом дополнительного заработка лишилась 142 тысяч рублей.