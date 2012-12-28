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56 минут назад
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56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей

Женщину обманул «сотрудник юридической компании».

За выходные дни в полицию поступило много заявлений о мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 56-летняя липчанка с мая по июль общалась с «сотрудником юридической компании», который убедил её направить деньги на инвестиции. В результате женщина взяла кредиты в пяти банках и отправила на указанные ей счета 2,6 миллиона рублей. Но потом поняла, что её обманули, и пришла в полицию.

Ещё одной липчанке 4 июля позвонил «сотрудник Центробанка» и под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита выманил у женщины 680 тысяч рублей.

5 июля 56-летней женщине также позвонил неизвестный и убедил перевести на «безопасный счёт» 950 тысяч рублей.

63-летняя женщина откликнулась на просьбу со взломанной страницы в мессенджере и дала в долг 29 тысяч рублей.

37-летняя женщина сообщила в полицию о том, что при продаже дорогостоящих часов на 15 тысяч 800 рублей обманули её несовершеннолетнего сына.

3 июля 38-летнему мужчине позвонили сразу из трёх инстанций. В результате сотрудники «сотового оператора», «Центробанка» и «ФСБ» под предлогом предотвращения противоправных действий выманили у него 778 тысяч рублей.

62-летняя женщина откликнулась на предложение в мессенджере и под предлогом дополнительного заработка лишилась 142 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
ваша совесть
17 минут назад
Молодцы! Продолжайте и дальше кормить мошенников
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Да уж...
17 минут назад
Я вообще не понимаю, каким образом можно ЗАСТАВИТЬ ВЗЯТЬ КРЕДИТ, и потом эти деньги ещё и куда-то отправить!!!! Например, были у человека деньги, он их побоялся лишиться и отправил там куда-то на "безопасный счёт", потому как не очень умный был, напугали. А тут и не было ничего... А теперь ещё и почти 3 миллиона выплачивать? Это как? Женщина в своём уме?
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Гость.
24 минуты назад
Как сказали одному из фигурантов из прошлой новости,который хотел забрать свои деньги назад,(не буду вдаваться в подробности).Нет у тебя денег. Все!
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Нонка
37 минут назад
Несовершеннолетний маркируется деньгами ,совершает денежные сделки Вы о чем вообще?Хотя -урок извлек и детеныш и родители !Дороговато!??Вовсе-нет!
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Умный
42 минуты назад
Сколько дурака ни учи,умнее он не станет!
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