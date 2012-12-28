Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Происшествия
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56 минут назад
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56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Женщину обманул «сотрудник юридической компании».
Ещё одной липчанке 4 июля позвонил «сотрудник Центробанка» и под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита выманил у женщины 680 тысяч рублей.
5 июля 56-летней женщине также позвонил неизвестный и убедил перевести на «безопасный счёт» 950 тысяч рублей.
63-летняя женщина откликнулась на просьбу со взломанной страницы в мессенджере и дала в долг 29 тысяч рублей.
37-летняя женщина сообщила в полицию о том, что при продаже дорогостоящих часов на 15 тысяч 800 рублей обманули её несовершеннолетнего сына.
3 июля 38-летнему мужчине позвонили сразу из трёх инстанций. В результате сотрудники «сотового оператора», «Центробанка» и «ФСБ» под предлогом предотвращения противоправных действий выманили у него 778 тысяч рублей.
62-летняя женщина откликнулась на предложение в мессенджере и под предлогом дополнительного заработка лишилась 142 тысяч рублей.
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