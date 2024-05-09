Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь

В анонсе на понедельник речь пойдёт о главном, в том числе – о скрепах.

Днём в Липецке – 28-30 градусов. Осадков не предвидится.









Отключения воды





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 19, 21, 31, 37, 39, 41; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б, 10, 10а, 10б/2, 10б/1, 12, 12а, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14б, 16а, 59, 61; Москаленко, 1; Катукова, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Кривенкова, 7а, 9, 11; Крылова, 63, 63а; Папина, 2а, 2а/1, 2б, 2 стр. 1, 4, 4 корп. 1, 5а,6, 8, 9, 12а/1, 12а/2, 14а корп. 1, 14а корп. 12, 14а корп. 3, 14б, 16б; 17, 17б; Союзной, 5/1, 6, 6 корп. 6, 15;У. Громовой, 2, 2а, 4, 6, 6 корп. 3, 6 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 4, 6 корп. 6, 6 корп. 7; Хорошавина, 6, 12, 10; Шуминского, 7, 8а, 10, 15, 17; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 18а, 18б; на проспекте Победы, 22.















В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат элоектроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Бабушкина, Бардина, Баумана, Богатырской, Водной, Д. Бедного, Земляничной, Курчатова, Надежды, Папанина, Семёнова-Тян-Шанского, Славянской, Сливовой, Третьякова, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Виноградном, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, на Каштановом проезде.











В Липецке начали тестировать систему «Говорящий город». Испытания проходят в районе остановки «Хлебозавод №3». Светофор начал голосом подсказывать, когда загорается зеленый свет для пешеходов и когда нужно завершить переход проезжей части. Предусмотрен и ночной режим работы – голосовое сопровождение включится после соответствующего запроса через приложение.















Культурных событий сегодня немного, но липчане могут… создать своё. Например, пройти квест в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1).







Квест называется «Попаданцы» - по мотивам популярного литературного жанра, в котором герои оказываются в прошлом. Участников ждут исторические приключения, путешествия в прошлое России и путешествия во времени. Испытания подготовлены по экспонатам выставки-музея «Времен связующая нить», на которой представлены вещи, способные напомнить о былом времени – казалось бы, таком близком, но уже ставшим историей.















У Липчан есть возможность принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация», который проводится федеральным агентством по делам национальностей.Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.





Можно присылать снимки уникальной природы, архитектурных памятников и т.д. Отдельная номинация посвящена духовным скрепам: здесь ждут портретов людей или другие фотографии, раскрывающие духовность русской цивилизации, её самобытность и особый цивилизационный путь.















Новая программа иммунизации недоношенных детей появилась в Липецкой области. Вакцинацию будут проводить для новорожденных, появившихся на свет на 35-й неделе и раньше. Прививка должна защитить от респираторно-синцитиального вируса, которому особенно подвержены недоношенные дети, в ослабленном организме болезнь поражает дыхательные пути, может стать причиной развития пневмонии или привести к летальному исходу.



















Любовь и работа





37% работодателей в Липецке считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.







56% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 8% — что скорее препятствуют.



