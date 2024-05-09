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В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками
Спорт
В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь
Общество
Читать все
Общество
189
49 минут назад

Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь

В анонсе на понедельник речь пойдёт о главном, в том числе – о скрепах.

Жарко и сухо

Днём в Липецке – 28-30 градусов. Осадков не предвидится.

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Отключения воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 19, 21, 31, 37, 39, 41; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б, 10, 10а, 10б/2, 10б/1, 12, 12а, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14б, 16а, 59, 61; Москаленко, 1; Катукова, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Кривенкова, 7а, 9, 11; Крылова, 63, 63а; Папина, 2а, 2а/1, 2б, 2 стр. 1, 4, 4 корп. 1, 5а,6, 8, 9, 12а/1, 12а/2, 14а корп. 1, 14а корп. 12, 14а корп. 3, 14б, 16б; 17, 17б; Союзной, 5/1, 6, 6 корп. 6, 15;У. Громовой, 2, 2а, 4, 6, 6 корп. 3, 6 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 4, 6 корп. 6, 6 корп. 7; Хорошавина, 6, 12, 10; Шуминского, 7, 8а, 10, 15, 17; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 18а, 18б; на проспекте Победы, 22.

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В это же время с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах . Биологической, Гоголя, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной, проезде Потапова.

Отключение света

В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат элоектроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Бабушкина, Бардина, Баумана, Богатырской, Водной, Д. Бедного, Земляничной, Курчатова, Надежды, Папанина, Семёнова-Тян-Шанского, Славянской, Сливовой, Третьякова, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Виноградном, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, на Каштановом проезде.

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Пробки

В понедельник пробки на улицах особенно злые. Узнавать о них помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, они смогут подсказать, где заторы меньше.


В Липецке появились говорящие светофоры и автобусы

В Липецке начали тестировать систему «Говорящий город». Испытания проходят в районе остановки «Хлебозавод №3». Светофор начал голосом подсказывать, когда загорается зеленый свет для пешеходов и когда нужно завершить переход проезжей части. Предусмотрен и ночной режим работы – голосовое сопровождение включится после соответствующего запроса через приложение.

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«Говорящий город» запустили и в автобусе №28, который выбран не случайно, ведь он проходит по маршруту, на котором лежит Центр образования, реабилитации и оздоровления для слепых и слабовидящих детей. С помощью приложения «Говорящий город» маломобильные пассажиры не только могут отслеживать местоположение и время прибытия на остановку нужного автобуса, но и предупредить водителя о своем намерении совершить посадку или выйти из транспортного средства, чтобы он ближе подъехал к тротуару или откинул аппарель. Кроме того, над средней дверью раздастся звуковой сигнал, который поможет слабовидящему пассажиру сориентироваться.

Попаданцы (12+)

Культурных событий сегодня немного, но липчане могут… создать своё. Например, пройти квест в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1).

Квест называется «Попаданцы» - по мотивам популярного литературного жанра, в котором герои оказываются в прошлом. Участников ждут исторические приключения, путешествия в прошлое России и путешествия во времени. Испытания подготовлены по экспонатам выставки-музея «Времен связующая нить», на которой представлены вещи, способные напомнить о былом времени – казалось бы, таком близком, но уже ставшим историей.

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Квест рассчитан как на одну, так и несколько команд от 5 до 8 человек в возрасте от 14 лет. Можно приходить классами или целой студенческой группой. Для того, чтобы организовать для себя и своих друзей, такое приключение, нужно позвонить по телефону +7 (4742) 38-84-10.

Конкурс

У Липчан есть возможность принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация», который проводится федеральным агентством по делам национальностей.Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Можно присылать снимки уникальной природы, архитектурных памятников и т.д. Отдельная номинация посвящена духовным скрепам: здесь ждут портретов людей или другие фотографии, раскрывающие духовность русской цивилизации, её самобытность и особый цивилизационный путь.

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Прием заявок проходит на сайте проекта до 5 октября. Церемония награждения состоится в ноябре.

Новая прививка

Новая программа иммунизации недоношенных детей появилась в Липецкой области. Вакцинацию будут проводить для новорожденных, появившихся на свет на 35-й неделе и раньше. Прививка должна защитить от респираторно-синцитиального вируса, которому особенно подвержены недоношенные дети, в ослабленном организме болезнь поражает дыхательные пути, может стать причиной развития пневмонии или привести к летальному исходу.

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Медики убеждены, что иммунизация поможет неокрепшему организму противостоять опасному вирусу. Сделать прививку можно будет в перинатальном центре или детской областной клинической больнице.

Любовь и работа

37% работодателей в Липецке считают, что влюблённость не влияет на работоспособность сотрудников, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

По-другому считают сами сотрудники. 42% опрошенных считают, что романтические увлечения скорее препятствуют профессиональной карьере. 12% убеждены, что любовь благоприятно сказывается на работе.
56% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 8% — что скорее препятствуют.

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Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят ещё больше горожан: 21% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но переключать внимание всё-таки необходимо. Лучше всего – на новости, которые всегда можно найти на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе любых событий. Ждём вас на электронных страницах нашего сайта снова и снова.
Сегодня в Липецке
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