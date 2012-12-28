Семеро по лавкам: многодетной матери должны выделить жильё по решению суда

Сейчас семья, в которой семеро детей, живёт в доме 1931 года постройки и площадью 35,6 квадратных метров

Советский районный суд Липецка обязал Управление ЖКХ Липецкой области предоставить благоустроенное жильё матери семерых детей. С иском в суд в интересах многодетной женщины обратилась прокуратура Липецкого района.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, многодетная мать, воспитывающая семерых детей, из которых шестеро — несовершеннолетние, сама относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей — её мать в 1994 году была лишена родительских прав.С 2015 года женщина включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Но за 9 c лишним лет жильё она так и не дождалась: в настоящее время семья живёт в доме площадью 35,6 квадратных метров 1931 года постройки. Теперь ситуация должна сдвинуться с мёртвой точки.