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Общество
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24 минуты назад
Семеро по лавкам: многодетной матери должны выделить жильё по решению суда
Сейчас семья, в которой семеро детей, живёт в доме 1931 года постройки и площадью 35,6 квадратных метров
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, многодетная мать, воспитывающая семерых детей, из которых шестеро — несовершеннолетние, сама относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей — её мать в 1994 году была лишена родительских прав.
С 2015 года женщина включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Но за 9 c лишним лет жильё она так и не дождалась: в настоящее время семья живёт в доме площадью 35,6 квадратных метров 1931 года постройки. Теперь ситуация должна сдвинуться с мёртвой точки.
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