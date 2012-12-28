В Чаплыгинском районе сгорел трактор

Также за сутки в нашем регионе шесть раз горел мусор и один — сухая трава.

Вечером 3 июля в селе Колыбельское Чаплыгинского района загорелся трактор «ДжиСиБи». Тушить его выезжали два отделения пожарных.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, также за сутки в нашем регионе шесть раз горел мусор и один — сухая трава.Так, утром 3 июля в селе Куликово Усманского района сгорели два пластиковых мусорных контейнера по улице Ленина. Ещё один мусорный контейнер был повреждён огнём в гаражном кооперативе «За рулем-2» в Липецке. А сухая трава вчера горела в Плехановском лесничестве.