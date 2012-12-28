У 82-летней пенсионерки из-под матраса украли 65 000 рублей

33-летний и 27-летний жители Орловской области уже признались в содеянном и вернули деньги.

Ещё 21 июня в Задонском районе в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка, у которой из дома из-под матраса украли 65 000 рублей. В краже подозревают 33-летнего им 27-летнего жителей Орловской области. Они уже признались в содеянном и вернули деньги.«В день кражи к женщине обратились двое мужчин и предложили покосить траву возле дома. Пока пенсионерка разговаривала с один из них, его напарник якобы пошёл за оборудованием и проник в дом с другого входа. В комнате под матрасом он обнаружил 65 000 рублей, после чего вместе с подельником скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Также они проверяются на предмет совершения аналогичных преступлений на территории Липецкой области.