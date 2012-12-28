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В гараже в Косыревке нашли немаркированную водку почти на 9,2 миллиона рублей: громкое дело бутлегеров направлено в суд
Происшествия
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сегодня, 17:15
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Две пьяные кражи на 9,5 тысячи рублей обернулись двумя годами колонии
Добычей вора стали кухонные весы, фотоаппарат, бензиновый триммер и телефон.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 июля прошлого года ельчанин украл из одного дома электронные кухонные весы, фотоаппарат и бензиновый триммер на общую сумму 6338 рублей. А 7 ноября в другом доме он похитил с дивана сотовый телефон за 3173 рубля.
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