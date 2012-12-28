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сегодня, 17:15
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Две пьяные кражи на 9,5 тысячи рублей обернулись двумя годами колонии

Добычей вора стали кухонные весы, фотоаппарат, бензиновый триммер и телефон.

Ельчанин получил 2 года 2 месяца исправительной колонии строгого режима за две кражи на общую сумму 9511 рублей, совершённые им в состоянии опьянения. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 28 июля прошлого года ельчанин украл из одного дома электронные кухонные весы, фотоаппарат и бензиновый триммер на общую сумму 6338 рублей. А 7 ноября в другом доме он похитил с дивана сотовый телефон за 3173 рубля.
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44 минуты назад
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