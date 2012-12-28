В Липецке в этом году выполнят рекордное число наказов избирателей — 212

Освещение важнейшей автомагистрали, расчистка русла Липовки, безопасная дорога через железнодорожные пути, лестница с Ниженки к университету — это далеко не полный перечень работ по благоустройству, который реализуют на средства 180-миллионной субсидии, выделенной губернатором на точечное благоустройство города.

Губернатор Игорь Артамонов весной выделил Липецку 180 млн рублей на выполнение наказов избирателей — по пять миллионов на каждый из 36 избирательных округов. Уже начался июль. Как распорядились депутаты горсовета и чиновники городской администрации этой суммой? Какие проекты точечного благоустройства стали наиболее интересными? Успеют ли подрядчики мэрии завершить работы в срок? На этот и другие вопросы GOROD48 ответила председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай.— На решение проблем, которые по естественным причинам не попадают в «большие» областные или муниципальные программы. На локальное благоустройство того, на что годами, а то и десятилетиями не хватает средств. На то, обо что люди буквально спотыкались, выходя из подъезда, на что жаловались своим депутатам. Это, главным образом, запросы на ремонт существующих пешеходных дорожек или строительство новых, водоотведение с некоторых обычно подтапливаемых мест, снос и опиливание деревьев, установка скамеек и урн, необходимость освещения дворов и улиц, особенно подходов к детским садам и школам, обновление спортивных площадок. То есть все локальные моменты, которые и делает городскую среду комфортной, но на что в силу малозначительности задач муниципалитету хронически не хватало денег.Депутаты, конечно, прекрасно осведомлены о положении дел в округах. И, конечно, им было крайне неудобно за себя и за городскую администрацию, когда избиратели спрашивали их, почему не решаются их проблемы. А наказы избирателей — основа нашей работы! Поэтому нам было очень приятно, что запрос горожан на точечное благоустройство услышал губернатор и выделил нам 180 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей. Как только нам сказали, что мы получаем такое финансирование, депутаты тут же начали встречи с жителями в округах для определения требующих решения насущных проблем. Депутаты определялись с приоритетами на таких встречах. В наказы избирателей попадали только «рейтинговые» проблемы, те, за решение которых выступало большинство. В итоге, вместе с коллегами из мэрии мы отработали 212 наказов, а 161 — приняли к исполнению.— В этом-то и сложность! Чтобы максимально ускорить работы, чтобы не уйти с асфальтированием в зиму, мы прибегли к новому формату работы с мэрией. Мы создали проектный офис под руководством первого вице-губернатора Александра Рябченко, в который вошли депутаты и сотрудники профильных департаментов городской администрации. Получалось, что в него входили два потока информации: вопросы с мест, сведенные в наказы депутатами, и пути решения задач — от мэрии. Центральной фигурой офиса стал предоставленный нам депутатом Станиславом Каменецким сотрудник его компании — высококлассный эксперт-переговорщик. Он несколько раз побывал в каждом округе, вместе с депутатом и специалистами мэрии встречался с жителями, помог свести их пожелания в наказы, разбить их на виды работ. Это был поистине титанический труд, но он помог нам избежать проблем в коммуникации. Был риск утонуть в трясине согласований с городской администрацией, работая как обычно, по схеме: «запрос — ответ в установленные законом сроки».В определенные дни члены проектного офиса рассматривают запросы горожан, назначают ответственных за их воплощение в жизнь, ставят конкретные сроки. Все делается очень слаженно и быстро. Мы постарались максимально ускорить решение проблем избирателей. Единственное, что нас держит, что занимает время — обязательная по закону процедура торгов, определение подрядчиков на те или иные виды работ. На сегодняшний день часть торгов по наказам избирателей уже завершены. Это значит, что работы по ним вот-вот начнутся. Планируем, что большинство наказов выполним к концу лета, но некоторые, конечно, уйдут в осень. Многое, если не все на заключительном этапе, будет зависеть от добросовестности подрядчиков, от нашего контроля за работами.— Таких немало. Например, депутат Сергей Сазонов, в чей округ входят поселки Дачный, Матырский, Новая Жизнь, Казинка, район Силикатного направил почти четыре миллиона рублей на освещение автодороги Липецк-Грязи: от улицы Зои Космодемьянской до аглофабрики. Этот участок длиной три километра пока остается единственно неосвещенным на этой жизненно важной транспортной артерии.У депутата Олега Косолапова жители улицы Салтыкова-Щедрина попросили вместо их «народной тропы» построить лестницу, по которой они могли бы подниматься к педагогическому университету. Только представьте, как мучились люди, которые и в дождь, и в снег ходили по каким-то выдолбленным в земле ступеням! Новая лестница пригодится и отдыхающим на центральном городском пляже, и посетителям Нижнего парка.Депутат Борис Понаморев намерен обустроить удобный переход с освещением через железнодорожные пути в районе улицы Станционной, которым пользуется более 600 человек, живущих в этом районе. Среди интересных проектов, на мой взгляд, — реконструкция популярной агитплощадки в 19-м микрорайоне на улице сержанта Кувшинова в округе Дмитрия Гладышева, благоустройство общественных пространств у депутатов Дмитрия Погорелова на «Елецком» и Веры Урываевой на проспекте Победы, строительство площадка для выгула собак на округе депутата Алексея Харина — жители «Европейского» жалуются на то, что животных выгуливают в парковой зоне этого жилого массива.— Вы знаете, я увидела некоторых своих коллег с другой стороны — как активных неравнодушных людей. Я ведь еще и директор Фонда «Милосердие». Разговаривать с теми, кто попал в беду, в какую-то сложную жизненную ситуацию — моя работа. Это сказалось на моем стиле работы здесь, в горсовете. И я рада, что по ходу работы проектного офиса некоторые депутаты, те, чьи округа граничат друг с другом, смогли выйти на совместное решение проблем избирателей. Например, депутата Роман Баранов и Станислав Полосин, объединив свои бюджеты, направили средства на благоустройство спортивного сквера в Каменном логу между 11-м и 15-м микрорайонами. В этом месте будет полностью реконструировано уличное освещение спортивных объектов и прогулочной зоны, которые появились еще при мэре Михаиле Гулевском, но изрядно с того времени обветшали. Там установят видеокамеры, очистят русло реки Липовки, снесут сухостой, отремонтируют лестничный спуск и мостик, установят новые скамейки.Территория 23-го микрорайона входит в состав двух избирательных округов, моего и депутата Владимира Гугнина. Я сосредоточилась на решении наказов по организации пешеходных дорожек и вопросов водоотведения, мой коллега взял на себя вопросы, связанные с освещением улиц, аллей и пешеходных зон. Также в планах Владимира Гугнина — ремонт входных групп 42-й и 68-й школ.У нас сложилось некое братство во время работы над наказами избирателей, что нравится и мне, и самим депутатам. Некоторые депутаты, у которых сложилась какая-то экономия средств, помогают средствами тем округам, которым их не хватает. А кто-то из депутатов добавил и свои собственные средства на решение локальных проблем в своих округах: Станислав Каменецкий, Александр Кофанов, Евдокия Бычкова.Задача этого проекта — удовлетворение интересов и пожеланий горожан. В среднем по программе наказов избирателей на округ выделено по 5 миллионов рублей. Это за вычетом уже существующих муниципальных программ, также направленных на решение точечных проблем горожан: «Мой двор» и «Ремонт двора». Мы уже защитили у губернатора дифференцированный подход к расходам на благоустройство двора в зависимости от его площади и числа жителей домов. Если двор небольшой, то его благоустройство может обойтись и в три миллиона рублей, если большой, как, например, у домов № 25, 29 и 31 по улице Водопьянова в 23-м микрорайоне, то и в 15 миллионов.— Не обязательно ежегодно обновлять 36 дворов, по одному в округе. Нужно благоустраивать дворы там, где этого хотят люди, где уже есть консенсус между жителями и городской администрацией. Пусть такой двор обойдется даже и в 20 миллионов! Нам не нужна работа для галочки, как говорится. Нам не нужно тратить бюджетные средства лишь бы для того, чтобы об этом заявить. Нам нужно, чтобы липчане поучили новое качество жизни. Поэтому я настаиваю на необходимости дифференцированного подхода к каждому проекту.Если говорить о программе «Ремонт двора», то это совсем другая программа, в которую вовлечены жители через свои управляющие компании. Еще недавно руководители УК относились к этой программе настороженно, не будучи уверенными, что жители их похвалят за несогласованные с ними траты средств, предназначенных на текущий ремонт и содержание жилья. Но жизнь показала, что и эту программу горожане одобрили.В итоге, сейчас в нашей обойме — уже три полноценные программы, которые точечно улучшают жизнь липчан: «Мой двор» с бюджетом в 180 миллионов, 100-миллионный «Ремонт двора» и наказы избирателей с их 180 миллионами. Так что если еще несколько лет назад в ходу было выражение «депутатский миллион» — столько денег из городской казны выделялось на каждый избирательный округ в год, — то в этом году в среднем на каждый округ малые локальные улучшения обойдутся почти в 13 миллионов.— Уже сейчас в округах мы начали формировать план наказов на 2025 год, который требует финансирования. Надеемся, что губернатор увидит положительный отклик горожан на то, что будет сделано на средства выделенной им субсидии в этом году и поддержит нас и в будущем году!