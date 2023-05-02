Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату

Представляем вам картину второго дня июля.

Воздух в Липецке раскалится до 31-33 градусов, остудить жару будет некому: день пройдёт без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22, 22а.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без холодной воды жители улиц 1-я Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, Ангарской, Волгоградской, Гвардейской, Донской, К.Маркса, Красина, Лазо, Ленинградской, Перова, Песчаной, Фрунзе, Юношеской, Елецкого шоссе, Петровского проезда. Закрутят вентили и в садоводствах «Коммунальник», «Тепличном».











Проверять маршрут движения лучше всего по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям. Практика показывает: без них можно угодить в серьёзный затор, а начинать день с опоздания не хочется.





Сегодня можно отправиться в путешествие по городу вместе с гидами из ЛОУНБ. Экскурсия под названием «Липецк. Центр. Взгляд из библиотеки» отправится в путь в 17:00 (12+).









История о том, как на модернизированной Доком машине времени Марти из 1980-х попадает в будущее и выручает своих детей. Мия «Оскар» 1990 года за лушие спецэффекты. Фильм входит в число 250-ти лучших мировых шедевров по версии «Кинопоиска» и занимает 137-е место.











Любители здорового образа жизни и активного отдыха уже могут подавать заявки на участие в спортивном фестивале «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113», который пройдет 17-18 августа.















В первый день, 17 августа, спортсмены преодолеют самую длинную дистанцию — триатлон на 113 километров, из которых 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Организаторы предполагают как индивидуальное первенство, так и эстафету для команд.





С начала года в Липецкой области 2426 человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. 17% насекомых, взятых на анализ, оказались заражены различными инфексиями. Клещи могут являться переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека. Управление Роспотребнадзора напоминает, что сдать насекомое на анализ можно в 3-х лабораториях Липецка:





- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на ул. Гагарина, 60-А, Контактный телефон (4742) 27-70-19;





- ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница на ул. Космонавтов, 37-А. Телефоны (4742) 33-43-56, 33-43-48);





- ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: Липецк, ул. Марины Расковой, 18. Телефон (4742) 55-90-40).















Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.





Санитарные напоминают, что предотвратить укусы помогут правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.





Кому повысят зарплату









Большинство липецких работников считает себя достойным повышения жалования, выяснили в ходе опросы SurerJob. Больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада среди маркетологов (43%), логистов (36%) и дизайнеров (34%).













Пароль от телефона





54% мужчин и 50% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины знают, как разблокировать их гаджеты, выяснили в SuperJob.





5% мужчин и 3% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 33% мужчин и 37% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.















Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного июльского трудового дня. А тем кто в отпуске – завидуем белой завистью. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.