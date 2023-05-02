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28 минут назад

Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату

Представляем вам картину второго дня июля.

Жара до +33

Воздух в Липецке раскалится до 31-33 градусов, остудить жару будет некому: день пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22, 22а.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без холодной воды жители улиц 1-я Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, Ангарской, Волгоградской, Гвардейской, Донской, К.Маркса, Красина, Лазо, Ленинградской, Перова, Песчаной, Фрунзе, Юношеской, Елецкого шоссе, Петровского проезда. Закрутят вентили и в садоводствах «Коммунальник», «Тепличном».

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В промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение электроэнергии на срок до 3-х часов на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Володи Бачурина, Жуковского, Клавдии Шаталовой. Коммунистической, Краснозаводской, Краснознамённой, Рубена Ибаррури, Юбилейной.

Пробки

Проверять маршрут движения лучше всего по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям. Практика показывает: без них можно угодить в серьёзный затор, а начинать день с опоздания не хочется.


Экскурсия по Липецку

Сегодня можно отправиться в путешествие по городу вместе с гидами из ЛОУНБ. Экскурсия под названием «Липецк. Центр. Взгляд из библиотеки» отправится в путь в 17:00 (12+).

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Попасть в число участников или задать вопросы можно по телефону (4742) 72-61-03.

Киновечер

Культурное пространство «Библиотека» приглашает липчан скоротать вечерок за просмотром киношедевра.

В 19:01 состоится показ 2-й части культового фильма «Назад в будущее». США. 1989. Режиссёр Роберт Земекис (12+)

История о том, как на модернизированной Доком машине времени Марти из 1980-х попадает в будущее и выручает своих детей. Мия «Оскар» 1990 года за лушие спецэффекты. Фильм входит в число 250-ти лучших мировых шедевров по версии «Кинопоиска» и занимает 137-е место.

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В ролях Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон.

Открыта регистрация на триатлон

Любители здорового образа жизни и активного отдыха уже могут подавать заявки на участие в спортивном фестивале «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113», который пройдет 17-18 августа.

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В первый день, 17 августа, спортсмены преодолеют самую длинную дистанцию — триатлон на 113 километров, из которых 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Организаторы предполагают как индивидуальное первенство, так и эстафету для команд.

Регистрация доступна по ссылке. Советуем желающим поторопиться, потому что стартовые места быстро заканчиваются. Уже подали заявки представители десятков городов в возрасте от 16 до 76 лет.

Клещи – это опасно

С начала года в Липецкой области 2426 человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. 17% насекомых, взятых на анализ, оказались заражены различными инфексиями. Клещи могут являться переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека. Управление Роспотребнадзора напоминает, что сдать насекомое на анализ можно в 3-х лабораториях Липецка:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на ул. Гагарина, 60-А, Контактный телефон (4742) 27-70-19;

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница на ул. Космонавтов, 37-А. Телефоны (4742) 33-43-56, 33-43-48);

- ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: Липецк, ул. Марины Расковой, 18. Телефон (4742) 55-90-40).

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Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.

Санитарные напоминают, что предотвратить укусы помогут правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Кому повысят зарплату

Вчера мы подробно рассказывали,какие виды коммунальных платежей выросли с 1 июля. Липчане в ответ негодовали – а когда вырастет зарплата?

Большинство липецких работников считает себя достойным повышения жалования, выяснили в ходе опросы SurerJob. Больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада среди маркетологов (43%), логистов (36%) и дизайнеров (34%).

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Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, а еще 48% планируют сделать это в ближайшее время. Еще больше специалистов, которые рассказали, что скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты, — среди кладовщиков (57%) и секретарей (54%).

Считают себя достойными увеличения довольствия, но не решаются вести переговоры, 40% операторов кол-центров, 37% учителей и 31% юристов.

Пароль от телефона

54% мужчин и 50% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины знают, как разблокировать их гаджеты, выяснили в SuperJob.

5% мужчин и 3% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 33% мужчин и 37% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.

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Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения - 4% против 2% среди женщин. Жительницы города же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины: 53% против 45% среди мужчин.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного июльского трудового дня. А тем кто в отпуске – завидуем белой завистью. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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