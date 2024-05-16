Сегодня в Липецке: день кино и липчане всё чаще готовы соглашаться на зарплату в конверте

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

В Липецке немного похолодает, температура составит 23-25 градусов. По-прежнему липчан будут иногда тревожить кратковременные дожди и грозы.





















С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Известковую, Неделина, Советскую, Ф. Энгельса, , площадь Победы, проспект Победы.











Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Они могут подсказать, где пробки меньше и помогут выбрать оптимальный маршрут.







Чудесная история из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так то просто хлопотать за порядком в мире — бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 6,8.







Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Занимает 29-е место лучший фильмов в истории по рейтингу «Кинопоиска» с оценкой 8.6.







В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон.















Вход – любой донат пространству.

А ещё в «Библиотеке» сегодня в 19:03 состоится творческий вечер Никиты Ролдугина, талантливого балалаечника, лауреата областных, всероссийских и международных конкурсов. Вход — любая бумажная купюра от 100 руб.











В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Тепло в ноябре».











В рамках акции «Всей семьёй во двор» культурные и спортивные мероприятия пройдут в 17:30 прямо под окнами жителей дома на улице Крылова, 63.









Жители соседних домов тоже могут присоединиться к уличным гуляньям – будет весело.







Липчане за индексацию пенсии. которой не было 8 лет



83% липчан высказались за индексацию пенсии работающим пенсионерами. Среди поколения до 45 лет инициативу поддерживают более 90 % - видимо, потому, что уже задумываются о старости.















38 % липчан согласились бы на зарплату в конверта, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.







Мужчины чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 42% против 34% соответственно. Липчане в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше - 41%.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 мая, 28; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 21 стр. 1, 19, 23, 25; Дундича, 29, 29а, 3; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Лесной, 1, 3; Металлургов, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22; Ново-Весовой, 24, 33а стр. 1, вл. 33; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22б, 22а, 22в, 22г; Ударников, 36а, 36а/1, 36а/2, 36 стр. 1; Фанерной, 2, 4, 5, 5 стр. 4; Фестивальной, 10, 10а, вл. 10а, вл. 10б корп. 1, 13, 15, 14, 16а, 18, 18а; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.В частном секторе в это время с неудобствами столкнутся жители улиц 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Гастелло, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Ново-Весовой, пригородной, Солидарности, Ударников, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.В промежутке с 08:00 до 18:00 перебои со светом на срок до 3-х часов будут наблюдаться у потребителей на улицах Арктической, Балмочных, Елецкой, Желябова, Зегеля, Интернациональной, Качалова, Ленина Нестерова, Плеханова, Студеновской, Тельмана.На фестивале детских фильмов «Радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 10:-- покажут фильм «Сказка о красавице Весне». Россия, 2022. Семейный фэнтези. Режиссёр дарья ГрубаСабина Ройкова, Вероника Валичкова, Пётр Ванчура.Посмотреть хороший фильм сегодня предлагают и после окончания рабочего дня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).В 19:01 здесь запустят на экране старую добрую комедию «Назад в будущее». США, 1985. Режиссёр Роберт ЗемекисЭто очень трогательная и в то же время тревожная история любви мужчины и женщины, которые вынуждены были расстаться 30 лет назад. Драматические события "Пражской весны" повлияли на судьбу влюблённых людей. Три десятилетия они ничего не знали друг о друге и вдруг встречаются в ресторанчике на берегу моря.Лишь 8% горожан: «Работающие пенсионеры отбирают рабочие места у молодежи», «Лишь бы не было очередного витка инфляции». Напомним, что индексация не проводилась с 2016 года.В тоже время 44% респондентов заявили, что не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой.