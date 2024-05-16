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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день кино и липчане всё чаще готовы соглашаться на зарплату в конверте

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Грозы не уходят

В Липецке немного похолодает, температура составит 23-25 градусов. По-прежнему липчан будут иногда тревожить кратковременные дожди и грозы.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 мая, 28; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 21 стр. 1, 19, 23, 25; Дундича, 29, 29а, 3; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Лесной, 1, 3; Металлургов, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22; Ново-Весовой, 24, 33а стр. 1, вл. 33; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22б, 22а, 22в, 22г; Ударников, 36а, 36а/1, 36а/2, 36 стр. 1; Фанерной, 2, 4, 5, 5 стр. 4; Фестивальной, 10, 10а, вл. 10а, вл. 10б корп. 1, 13, 15, 14, 16а, 18, 18а; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.

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В частном секторе в это время с неудобствами столкнутся жители улиц 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Гастелло, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Ново-Весовой, пригородной, Солидарности, Ударников, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.

Отключение света

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Известковую, Неделина, Советскую, Ф. Энгельса, , площадь Победы, проспект Победы.

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В промежутке с 08:00 до 18:00 перебои со светом на срок до 3-х часов будут наблюдаться у потребителей на улицах Арктической, Балмочных, Елецкой, Желябова, Зегеля, Интернациональной, Качалова, Ленина Нестерова, Плеханова, Студеновской, Тельмана.

Пробки

Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Они могут подсказать, где пробки меньше и помогут выбрать оптимальный маршрут.


Кинофестиваль

На фестивале детских фильмов «Радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 10:-- покажут фильм «Сказка о красавице Весне». Россия, 2022. Семейный фэнтези. Режиссёр дарья Груба (12+).

Чудесная история из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так то просто хлопотать за порядком в мире — бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 6,8.


В ролях: Сабина Ройкова, Вероника Валичкова, Пётр Ванчура.

Кино вечером

Посмотреть хороший фильм сегодня предлагают и после окончания рабочего дня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 19:01 здесь запустят на экране старую добрую комедию «Назад в будущее». США, 1985. Режиссёр Роберт Земекис (12+).

Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Занимает 29-е место лучший фильмов в истории по рейтингу «Кинопоиска» с оценкой 8.6.

В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон.

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Вход – любой донат пространству.

Творческий вечер (12+)

А ещё в «Библиотеке» сегодня в 19:03 состоится творческий вечер Никиты Ролдугина, талантливого балалаечника, лауреата областных, всероссийских и международных конкурсов. Вход — любая бумажная купюра от 100 руб.

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Время собирать камни (16+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Тепло в ноябре».

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Это очень трогательная и в то же время тревожная история любви мужчины и женщины, которые вынуждены были расстаться 30 лет назад. Драматические события "Пражской весны" повлияли на судьбу влюблённых людей. Три десятилетия они ничего не знали друг о друге и вдруг встречаются в ресторанчике на берегу моря.

Выходи гулять (6+)

В рамках акции «Всей семьёй во двор» культурные и спортивные мероприятия пройдут в 17:30 прямо под окнами жителей дома на улице Крылова, 63.

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Жители соседних домов тоже могут присоединиться к уличным гуляньям – будет весело.

Липчане за индексацию пенсии. которой не было 8 лет

83% липчан высказались за индексацию пенсии работающим пенсионерами. Среди поколения до 45 лет инициативу поддерживают более 90 % - видимо, потому, что уже задумываются о старости.

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Лишь 8% горожан: «Работающие пенсионеры отбирают рабочие места у молодежи», «Лишь бы не было очередного витка инфляции». Напомним, что индексация не проводилась с 2016 года.

Серая зарплата

38 % липчан согласились бы на зарплату в конверта, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Мужчины чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 42% против 34% соответственно. Липчане в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше - 41%.

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В тоже время 44% респондентов заявили, что не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой.

Дорогие липчане! Желаем вам очередного плодотворного трудового дня. Отличная возможность переключить внимание и немного отдохнуть – почитать новости на GOROD48. Быть в курсе всех событий – это значит быть в трэнде. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ни одной важной и полезной информации. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (11)

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Гостья1
10 минут назад
За задержку в подаче горячей воды после опрессовки положены штрафные санкции или нет? Отключили на все лето ??? И
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Гостья1
16 минут назад
Зарплату в конверте согласны получать те,кто не легально работает , не имеет профессионального образования или согласен на любые условия, чтобы прокормиться. Они позволяют работодателю не исполнять постановления правительства и не заботятся о своем благополучии. А зачем повышать зарплату???Крошки с барского стола их устраивают.....
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Еще
8 минут назад
И те, кто на пенсии подрабатывает, что бык пенсии прибавка была
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Да уж
11 минут назад
Многие так работают.Молодые,они до пенсии не доживут,вот и используют момент.
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Ждун
17 минут назад
До тревожных времен индексации не было, теперь подавно
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zzloyzz
21 минуту назад
Я за откат в криптовалютах.
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мельник
24 минуты назад
зарплату в конвертах нужно прекращать, а выдавать в мешках! Цены растут и конверты привращаются в мешки!
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Ванья
59 минут назад
Высокоэффективные менеджеры Квадры обещали горячую воду еще в пятницу дать. Скоро как неделю ждем.
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Всё по плану.
13 минут назад
Ждите нам 13 мая отключили а 3 июня дали. И это на 2 недели? Зато гидравлические испытания провели 26 мая в момент подачи, а потом до 3 дыры чепиками забивали.
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дилетант
сегодня, 08:02
нелегальная занятость преследуется государством по ст.198 ук рф уклонение от уплаты налогов. в зависимости от размеров полученной серой зарплаты -штраф\арест\принудительные работы.
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65+
сегодня, 07:45
Когда будет горячая вода в юго-западном районе или про это стоит забыть , на всё лето !
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