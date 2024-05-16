Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене

А жизнь летит быстрее пули, прошли два дня и мы в июле.

В Липецке 29-31 градус и преимущественно без осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 17, 18/1, 18/2, 22а; Геологической, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7; Детской, 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Монтажников, 1, 2, 3, 3а, 3а корп.1, 4, 5, 6; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Циолковского, 6/4, 8/3, 8/2, 8/1; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47; в переулке Рудном, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества улицы 1-я Воронежская, 2-я Воронежская, 3-е сентября, Волгоградская, Гвардейская, Донская, Красина, Лазо, Ленинградская, Песчаная, Седова, Станиславского, Чехова, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный.



















Жить стало лучше. И - дороже





С сегодняшнего дня в России дорожают коммунальные услуги, в том числе – в Липецкой области, где средний рост составит 8%.















Сильнее всего подорожает природный газ — на 9,87%. Его стоимость в квитанциях составит 7900 рублей за 1000 кубических метров. Тех. Кто радуется, что за газ он платит немного спешим огорчить: от его цены зависит и стоимость самой дорогой коммунальной услуги – отопление. И она тоже увеличится пропорционально. Тепловая энергия подорожает 9,85% и составит 2 669,88 рублей за Гкал/





Горячая вода от любимой липчанами «Квадры» обойдётся на 9,81% и будет стоить 69,32 рубля.





Питьевая вода в Липецке от «РВК» станет дороже на 8,6% и составит 36,40 рублей за кубометр. Плата за водоотведение увеличится на 7,7% - 31,45 р.







Липчане порадовались новым трамваям, пора и честь знать. С сегодняшнего дня приостановят движение рельсового транспорта на участке «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона». Это связано с проведением работ по реконструкции трамвайных путей.









На замену трамваям придут электробусы №10, которые будут двигаться по маршруту «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» по улицам Московской, Циолковского вдоль трамвайной линии. Автобусы пометят специальными указателями.

Культурных событий сегодня немного, настолько, что чуть ли не главным центром станет библиотечно-информационный центр «Левобережный» (пр-т Мира, 5). 14:00 здесь состоится мастер-класс для желающих «Выжигание по дереву» (12+). Когда-то этим видом творчества владел чуть ли не каждый первый мальчишка, те теперь он – редкость.















В 15:00 начнётся урок по рукоделию для девочек и женщин (впрочем – не только) «Брошка из фетра» (6+).

Вы увидите живописные работы, скульптуры, инсталляции, текстильные работы, аудио и видео-арт, авторами которых являются 22 творческих человека из разных городов России.









Фото vk.com/gallerybuksir



А в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) можно навестить выставку народного творчества в честь 70-летия Липецкой области (0+).













Ежедневно с 8:00 до 17:30.

47% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы полностью отказаться от пластиковой посуды, а ещё 39% скорее готовы на это.









После того, как пластик в стране победят, липчане готовы заняться бизнесом. 39% опрошенных SuperJob студентов заявили, что хотели бы заняться бизнесом. Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса, студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и т.п.











В это же время испытают неудобства жители частного сектора на улицах Автодорожной, Базарной, Взлётной, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Маргелова, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, Паровозной, Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской.В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электроэнергию на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной, Молодёжной, Московской, Семена Кондарева, бульваре Павла Шубина.Понедельник – тяжелый день, в том числе из-за заторов на дорогах города. Следить за ними можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. По крайней мере, будете знать где пробки короче.Электроэнергия по I экономному диапазону тарифов (для домов с электроплитами) вырастет в цене на 8,9% - 3,53 рубля за кВт.ч. По II диапазону тарифов цена поднимется на 14,8% и составит 6,96 р за кВт.ч.Вывоз мусора в Липецке подорожает на 9% и составит 635,43 рубля за кубический метр.В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) вас будут рады видеть на выставке «Время обретённое» (12+).- Мы создаем собственное время из обрывков прошлого, чужих воспоминаний, культурных артефактов, художественных вымыслов. Проект «Время обретённое» раскроет, как современные художники трансформируют реальность, используя иконические символы и материалы прошлого: рассказывают новые истории обо всех нас, – немного путанно объяснили в галерее суть выставки.Работает в будние дни с 8:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00. Вход свободный.В фойе представлены разные виды ремёсел, характерных для нашего края: от елецкого кружева до романовской игрушки и резьбы по дереву.Трудно сказать, производят ли в нашей стране пластик так же эффективно, как гвозди, но в отрасли наметились сложности. И сразу подоспел удобный закон – о запрете с 1 сентября 2024 года некоторых видов бутылок из полиэтилена потому, что обратили внимание на трудности в их переработке. И общественное мнение уже готово.Не хотят забывать о пластиковых тарелках, стаканчиках и т.д. 4% липчан, скорее не хотят – ещё 10%, которые говорят о её удобстве и функциональности. Но ничего: жили же наши далёкие предки без пластика, грелись гурьбой у огня…36% студентов намереваются строить карьеру в найме, причём юноши настроены на это чаще: 39; против 33% у девушек.