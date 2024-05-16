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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене

А жизнь летит быстрее пули, прошли два дня и мы в июле.

Жара, июль

В Липецке 29-31 градус и преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 17, 18/1, 18/2, 22а; Геологической, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7; Детской, 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Монтажников, 1, 2, 3, 3а, 3а корп.1, 4, 5, 6; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Циолковского, 6/4, 8/3, 8/2, 8/1; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47; в переулке Рудном, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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В это же время испытают неудобства жители частного сектора на улицах Автодорожной, Базарной, Взлётной, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Маргелова, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, Паровозной, Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества улицы 1-я Воронежская, 2-я Воронежская, 3-е сентября, Волгоградская, Гвардейская, Донская, Красина, Лазо, Ленинградская, Песчаная, Седова, Станиславского, Чехова, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электроэнергию на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной, Молодёжной, Московской, Семена Кондарева, бульваре Павла Шубина.

Пробки

Понедельник – тяжелый день, в том числе из-за заторов на дорогах города. Следить за ними можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. По крайней мере, будете знать где пробки короче.


Жить стало лучше. И - дороже

С сегодняшнего дня в России дорожают коммунальные услуги, в том числе – в Липецкой области, где средний рост составит 8%.

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Сильнее всего подорожает природный газ — на 9,87%. Его стоимость в квитанциях составит 7900 рублей за 1000 кубических метров. Тех. Кто радуется, что за газ он платит немного спешим огорчить: от его цены зависит и стоимость самой дорогой коммунальной услуги – отопление. И она тоже увеличится пропорционально. Тепловая энергия подорожает 9,85% и составит 2 669,88 рублей за Гкал/

Горячая вода от любимой липчанами «Квадры» обойдётся на 9,81% и будет стоить 69,32 рубля.

Электроэнергия по I экономному диапазону тарифов (для домов с электроплитами) вырастет в цене на 8,9% - 3,53 рубля за кВт.ч. По II диапазону тарифов цена поднимется на 14,8% и составит 6,96 р за кВт.ч.
Питьевая вода в Липецке от «РВК» станет дороже на 8,6% и составит 36,40 рублей за кубометр. Плата за водоотведение увеличится на 7,7% - 31,45 р.

Вывоз мусора в Липецке подорожает на 9% и составит 635,43 рубля за кубический метр.

Трамваи опять встанут

Липчане порадовались новым трамваям, пора и честь знать. С сегодняшнего дня приостановят движение рельсового транспорта на участке «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона». Это связано с проведением работ по реконструкции трамвайных путей. 

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На замену трамваям придут электробусы №10, которые будут двигаться по маршруту «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» по улицам Московской, Циолковского вдоль трамвайной линии. Автобусы пометят специальными указателями.

Творческие мастер классы

Культурных событий сегодня немного, настолько, что чуть ли не главным центром станет библиотечно-информационный центр «Левобережный» (пр-т Мира, 5). 14:00 здесь состоится мастер-класс для желающих «Выжигание по дереву» (12+). Когда-то этим видом творчества владел чуть ли не каждый первый мальчишка, те теперь он – редкость.

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В 15:00 начнётся урок по рукоделию для девочек и женщин (впрочем – не только) «Брошка из фетра» (6+).

22 художника

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) вас будут рады видеть на выставке «Время обретённое» (12+).

Вы увидите живописные работы, скульптуры, инсталляции, текстильные работы, аудио и видео-арт, авторами которых являются 22 творческих человека из разных городов России.

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 Фото vk.com/gallerybuksir

- Мы создаем собственное время из обрывков прошлого, чужих воспоминаний, культурных артефактов, художественных вымыслов. Проект «Время обретённое» раскроет, как современные художники трансформируют реальность, используя иконические символы и материалы прошлого: рассказывают новые истории обо всех нас, – немного путанно объяснили в галерее суть выставки.

Работает в будние дни с 8:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

Народное творчество

А в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) можно навестить выставку народного творчества в честь 70-летия Липецкой области (0+).

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В фойе представлены разные виды ремёсел, характерных для нашего края: от елецкого кружева до романовской игрушки и резьбы по дереву.

Ежедневно с 8:00 до 17:30.

Липчанам не нужен пластик

Трудно сказать, производят ли в нашей стране пластик так же эффективно, как гвозди, но в отрасли наметились сложности. И сразу подоспел удобный закон – о запрете с 1 сентября 2024 года некоторых видов бутылок из полиэтилена потому, что обратили внимание на трудности в их переработке. И общественное мнение уже готово.

47% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы полностью отказаться от пластиковой посуды, а ещё 39% скорее готовы на это.

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Не хотят забывать о пластиковых тарелках, стаканчиках и т.д. 4% липчан, скорее не хотят – ещё 10%, которые говорят о её удобстве и функциональности. Но ничего: жили же наши далёкие предки без пластика, грелись гурьбой у огня…

В бизнесмены я бы пошёл…

После того, как пластик в стране победят, липчане готовы заняться бизнесом. 39% опрошенных SuperJob студентов заявили, что хотели бы заняться бизнесом. Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса, студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и т.п.

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36% студентов намереваются строить карьеру в найме, причём юноши настроены на это чаще: 39; против 33% у девушек.

Дорогие липчане! Вот и наступил уже 2-й месяц лета. По-хорошему завидуем тем, у кого отпуск. Призываем крепиться вынужденных трудиться. Но и тем и другим нужны новости, а находить их жители нашего региона привыкли на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чаще заходите на сайт и не упускайте из виду ничего интересного и полезного. Мы уже собираем для вас информацию и ждём снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
как всегда
8 минут назад
все высосано из пальца лишь бы хоть что-то написать, ибо в нашей деревне новостей то особо и нет
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сатана 3 участка
11 минут назад
Раньше столовые были на каждом шагу и еду на работу не носили. Попробуйте в стелянной таре принести на работу еду и еще в переполненном автобусе вместо пластика?????
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Вопрос
12 минут назад
О, жизнь, когда ж ты наконец закончишься ?
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Шурик
22 минуты назад
Да цену на газ подняли, подорожает и отопление , только квадра и некоторые управляшки как не могли наладить отопление так и будем мёрзнуть дальше обращались в жилинспекцию много раз,а толку от этой шарашки нету.
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Иваныч
27 минут назад
Подскажите в какую лесотундры убежать от этого бардака, зп и пенсию подняли один раз ,цены поднимают несколько раз за месяц. Газ за границу дарят,а с нас дерут цену зато газ,вода это природное достояние всех нас. Только в СМИ и пишут что жить стало лучше ,только кому? Уверен что не простому работяге.
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селянин
16 минут назад
Так не пользуйся газом,готовь на электроплите. Если живёшь в частном доме,то электрокотлом пользуйся или печкой,топи дровами,в чем проблема. У нас в селе многие принципиально сидят без газа.
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дилетант
32 минуты назад
по интерфаксу 9.11.2022 свой бизнес имеют 10 % россиян ,т.е. вчетверо меньше чем хотело,причем это вовсе не студенты - больше всего в возрасте 35-44 года.
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:-)
34 минуты назад
То, что качественнее, как правило, дороже. Следовательно, с подорожанием ЖКХ растёт качество жизни, как и было обещано:-)
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