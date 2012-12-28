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сегодня, 09:54
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40-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда

Велосипед был украден из общего коридора многоквартирного дома по улице 50 лет НЛМК.

Липецкий отдел полиции №3 завершил расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего мужчины в краже велосипеда «Десна 2600» за 9700 рублей, совершённой ещё в апреле в общем коридоре многоквартирного дома по улице 50 лет НЛМК. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, похитителя нашли сотрудники уголовного розыска. Велосипед изъят и возвращен 43-летней хозяйке. Обвиняемый вину признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Игорь Михайлович
35 минут назад
За что пять лет, не убийца и не миллион украл? Дворником на пару месяцев направить и выдать потом в награду велосипед, пусть катается.
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Инна
6 минут назад
Согласна полностью
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zzloyzz
38 минут назад
Такими "преступниками века" переполнены тюрьмы и колонии.
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Викторм
58 минут назад
Балбес великовозрастный...
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