Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Происшествия
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сегодня, 09:54
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40-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда
Велосипед был украден из общего коридора многоквартирного дома по улице 50 лет НЛМК.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, похитителя нашли сотрудники уголовного розыска. Велосипед изъят и возвращен 43-летней хозяйке. Обвиняемый вину признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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