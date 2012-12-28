40-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу велосипеда

Велосипед был украден из общего коридора многоквартирного дома по улице 50 лет НЛМК.

Липецкий отдел полиции №3 завершил расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего мужчины в краже велосипеда «Десна 2600» за 9700 рублей, совершённой ещё в апреле в общем коридоре многоквартирного дома по улице 50 лет НЛМК. Уголовное дело направлено в суд.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, похитителя нашли сотрудники уголовного розыска. Велосипед изъят и возвращен 43-летней хозяйке. Обвиняемый вину признал и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.