Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 22а по улице Вермишева, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 по улице Циолковского, №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 3а, 3а корп.1, 4, 5, 6 по улице Монтажников, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 45, 47, 49 по улице Юношеской, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ново-Весовой.Также подачу холодной воды в этот период временно ограничат в частном секторе улиц Паровозной, Поселковой, Ударников, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Городовикова, Медицинской, Минской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Юношеской, Ново-Весовой, Базарной, Почтовой, Исполкомовской, Технической, Прудной, переулков Клеверного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Усадебного, Туманного, Сырского.Подвоз воды организуют по адресам: улица Вермишева, 17, улица Циолковского, 6/4, улица Монтажников, 3а, улица Детская, 2в, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.