Общество
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сегодня, 16:10
Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 1 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Также подачу холодной воды в этот период временно ограничат в частном секторе улиц Паровозной, Поселковой, Ударников, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Городовикова, Медицинской, Минской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Юношеской, Ново-Весовой, Базарной, Почтовой, Исполкомовской, Технической, Прудной, переулков Клеверного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Усадебного, Туманного, Сырского.
Подвоз воды организуют по адресам: улица Вермишева, 17, улица Циолковского, 6/4, улица Монтажников, 3а, улица Детская, 2в, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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