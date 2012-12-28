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50 минут назад
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Липчанин получил полтора года лишения свободы за татуировки

Суд пришёл к выводу, что показывая свои татуировки мужчина распространял идеологию запрещённого движения и вовлекал туда новых участников.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор осужденному, который пропагандировал и публично демонстрировал атрибутику и символику экстремистской организации. Ранее этого мужчину уже привлекали к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», а на этот раз он получил полтора года лишения свободы уже по уголовной статье – по части первой статьи 282.4 УК РФ.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, не позднее 21 июля 2019 года осужденный стал придерживаться и разделять криминальную идеологию запрещённого общественного движения и нанёс на кисть левой руки татуировку в виде звезды – основного символа этого движения.

Также в период отбывания наказания в исправительных учреждениях УФСИН России по Липецкой области просьбе мужчины на его тело были нанесены и другие татуировки, которые являются символикой экстремистского движения и указывают на приверженность к взглядам этого движения. На груди у мужчины нашли надпись: «Жизнь дорога, но честь дороже», на ключице – кресты, на руке — перстни, аббревиатуру и символы.

Суд пришёл к выводу, что в феврале 2023 года осужденный с целью распространения криминальной идеологии движения и вовлечения новых участников и сторонников, умышленно, публично, неоднократно демонстрировал свои татуировки содержащимся вместе с ним осужденным.

В суде мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.
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Комментарии (1)

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zzloyzz
30 минут назад
А что с наколками? Предписали их свести или оставить?
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