Почему из Липецкой области не уезжают молодые программисты, и правда ли, что хороший сварщик — на вес золота?

«Хорошие вакансии на хороших предприятиях» бывают и для выпускников без опыта работы.



На въезде в ОЭЗ «Липецк» встречает рекламный баннер: «Хорошие вакансии на хороших предприятиях». И это не просто красивые слова. Ежегодно десятки выпускников липецких ссузов и вузов находят здесь любимую и высокооплачиваемую работу. А есть и ребята, которые устраиваются на предприятия даже сразу после школы и параллельно получают среднее и высшее образование.23-летний Никита Попов из посёлка Матырский так и сделал — пошёл работать сразу после 11-ти классов школы №54. Начал с укладчика-упаковщика. А сейчас «вырос» и трудится резчиком готовых изделий из пенополиуретана на предприятии «Эгида» — производителе поролона и поставщике материалов для мягкой мебели.— Есть достойная зарплата, программы повышения квалификации, служебный транспорт, комфортные и безопасные условия труда, вкусные бесплатные обеды, даже спортплощадка и фитнес-зал есть! Я сейчас параллельно учусь в ЛГТУ на инженера-электрика и надеюсь в скором времени на повышение. Своё будущее планирую связать с родным регионом, — говорит Никита Попов.Пойти работать сразу после школы и параллельно учиться — давно не нонсенс. Профориентация учеников и приучение к труду — одно из направлений, в котором сейчас движется липецкое образование. Например, в той же школе №54 есть своя теплица, которая помогает давать ученикам начальные знания в сфере сельского хозяйства. С учётом специфики региона во многих школах открыты агроклассы.А будущих специалистов естественно-научной и технологической направленностей готовят со школьной скамьи в 139 «Точках роста» в сельских школах, а также шести детских технопарках «Кванториум», двух центрах цифрового образования детей «IT-куб» и 22 цифровых площадках «IT-bit». Потом ребят подхватывают центры молодёжной карьеры, а там и ссузы, и вузы, и работодатели, привлекая своими выгодными условиями.24-летний Сергей Фарафонов из Грязей — ещё один молодой сотрудник завода «Эгида». Он тоже работает резчиком и тоже очень любит свою работу.— Пришёл сюда после окончания Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий и службы в армии, изначально приняли укладчиком-упаковщиком, но уже через три месяца меня ждал карьерный рост — повысили до резчика. А не так давно я стал бригадиром! Всё нравится: близко к дому, график 5/2, коллектив и начальство хорошие, дружим и общаемся с коллегами и после работы. Сейчас планирую получать высшее образование — как раз определяюсь с вузом и специальностью, чтобы не останавливаться в своём развитии и карьерном росте, — рассказал Сергей Фарафонов.Готовить нужных специалистов для предприятий регионов получается благодаря прогнозу потребности в кадрах. В учебных заведениях для этого пересматриваются программы, увеличиваются набор по востребованным специальностям. В СПО более 1800 учебных мест перераспределили на рабочие специальности, добавили более 360 бесплатных (бюджетных) мест. Почти 1 450 мест невостребованных специальностей сократили или перевели на платную основу.На расположенном в ОЭЗ «Липецк» предприятии «Алтаир», которое занимается разработкой, производством, установкой и обслуживанием климатических решений (систем вентиляции и кондиционирования), тоже рады молодым специалистам. Из 11 сотрудников отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики шестеро сотрудников, которым чуть больше 20 лет и даже есть те, кому меньше 20-ти. Работают программистами, инженерами и слесарями. Многие — выпускники ЛГТУ. На предприятии работает система мотивации кадров: после повышения квалификации и прохождения аттестации вместе с разрядом растёт и зарплата.Инженер-программист третьей категории Никита Гасинов пришёл работать в «Алтаир» после окончания четвёртого курса ЛГТУ. Учился на кафедре электропривода факультета автоматизации и информатики. Предприятие само нашло в вузе нужного специалиста. Причём в компанию «Алтаир» сразу пришли работать несколько однокурсников. Все там и остались.— В работе приходится иметь дело от маленьких программируемых реле до больших контролеров. Это полезный опыт. Предприятие предоставляет возможности для обучения и повышения квалификации — я считаю, всё это важно для молодого специалиста, — отметил Никита Гасинов.23-летний Алексей Васин работает на ОЭЗ «Липецк» год. С коллегой и соседом по кабинету Никитой Гасиновым они однокурсники. И его тоже само предприятие позвало на работу.— Нравится креативная составляющая при написании программ — всегда можно внести что-то своё, хотя во время учёбы я планировал уйти в сферу электроснабжения, — рассказал Алексей Васин.Говорят, сейчас молодые программисты уезжают из страны. Но в Липецкой области пытаются делать всё, чтобы ребята оставались и трудились на благо родного региона. В школах последние годы стали открываться профильные классы IT-направленности, информационно-технологического профиля. В 2023-2024 учебном году в 6 инженерных классах обучались 104 школьника.А вскоре в регионе откроется «Школа 21», которая позволит готовить ИТ-специалистов самых разных направлений — программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и middle- разработчиков. По опыту других регионов, большинство учеников этой школы получает предложение о работе во время стажировки. А учиться там сможет каждый желающий от 18 лет вне зависимости от опыта в программировании. Обучение полностью бесплатное.В том, что в Липецкой области молодежи есть, где учиться и работать, уверены и братья Рем: 19-летний Никита и 21-летний Эдуард, переехавшие к нам из Казахстана. Оба работают в «Алтаире» слесарями отдела КИПиА — контрольно-измерительных приборов и автоматики. Ребята окончили аграрно-индустриальный колледж.— Для молодых сотрудников здесь хорошие условия, сама компания современная, приятный коллектив и зарплата хорошая — около 42 тысяч рублей, — говорит 19-летний Никита Рем.23-летний Кирилл Чулков работает сварщиком и бригадиром участка в ООО «Гермес-Липецк» — компании-производителе промышленных и коммерческих котлов. Парень закончил Липецкий индустриально-строительный колледж. Четыре года назад на третьем курсе пришёл на этот завод на практику и сразу хорошо себя зарекомендовал — за стажером закрепили место и даже дождались его из армии.— Пройти оплачиваемую практику в ООО «Гермес-Липецк» мне предложил мастер в колледже, и это место сразу меня впечатлило: это не старый разбитый завод, а новое современное высокотехнологичное предприятие, на котором приятно работать. Хорошее оборудование, есть куда расти! Сейчас хочу поступить в ЛГТУ и получить высшее образование, чтобы стать инженером. Но уже будучи слесарем я купил вторую машину, женился. Дело за квартирой, — говорит Кирилл Чулков.Хорошие сварщики сейчас — на вес золота. И в компании «Гермес-Липецк» это знают: даже у помощника сварщика зарплата начинается от 45 тысяч рублей. А дальше нет предела совершенству. Кстати, сейчас на предприятии около семи вакансий сварщика. Требуются и слесари.Чтобы привлекать молодые кадры, на заводе даже проводят «Кубок сварки Гермес» среди студентов. В этом году в знаниях и умении сварки соревновались представители четырех учебных заведений региона. При оценке результатов учитывались геометрические размеры сварных соединений, смещение стыков, зачистка пластин перед сборкой. Лучшими оказались студенты Липецкого индустриально-строительного колледжа, а третье место досталось студенту из Липецкого политехнического техникума. Но всё равно победила дружба, ведь главный приз — это возможность трудоустройства на завод для всех участников конкурса.Среднее профессиональное образование в Липецкой области идёт по тому же пути — максимальное количество студентов стараются задействовать в чемпионатном движении по профессиональному мастерству. На таких конкурсах к будущим сотрудникам уже присматриваются работодатели.Также в Липецкой области созданы два производственно-образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: «Металлургия», «Цифровое машиностроение Липецкой области» и один образовательный кластер «Здравоохранение Липецкой области». В трех кластерах задействовано более 50% организаций среднего профессионального образования.В нашем регионе открыли Центр молодежной карьеры, который работает и со школьниками, начиная с 8 класса. Здесь проводятся индивидуальные и групповые профконсультации, тренинги по саморазвитию, профориентационные игры и тестирования. К деятельности центра подключены вузы, СПО и работодатели.Кроме того, cейчас внедряют проект «Патронаж. Кадры»: к чат-боту подключат 10 тысяч выпускников вузов и сcузов и окажут им помощь — от оформления резюме до трудоустройства по полученной специальности.Как следствие масштабной и систематической работы — по оценке Министерства просвещения, Липецкая область входит в тройку лучших регионов по трудоустройству выпускников колледжей и техникумов.