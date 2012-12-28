Мать задолжала по алиментам на находящуюся в детдоме годовалую дочь 130 000 рублей: у неё арестовали долю в квартире

У женщины есть 10 дней для оплаты долга, иначе доля в квартире будет передана на реализацию в счёт оплаты долга.

В Чаплыгинском районе женщина задолжала по алиментам на содержание своей годовалой дочери, находящейся в детском доме, более 130 000 рублей.«Женщина всячески уклоняется от исполнения решения суда, к судебному приставу на приём не является, алименты не платит. В результате был наложен арест на на 1/2 доли квартиры должницы. Теперь у женщины есть 10 дней для оплаты долга, иначе доля в квартире будет передана на реализацию, а деньги направлены на выплату алиментов», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.