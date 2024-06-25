Мужчина скатился в глубокий овраг, его достали спасатели

Для спасательной операции использовалось альпинистское снаряжение.

24 июня сотрудники регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы достали мужчину, упавшего в глубокий овраг возле деревни Теплое Данковского района.«Вечером в экстренные службы позвонили очевидцы, которые увидели лежавшего на дне оврага человека. Сотрудники пожарной части №42 спустились на дно оврага и с помощью альпинистского снаряжения подняли мужчину От медицинской помощи он отказался», — рассказали в пресс-службе УГПСС.