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Происшествия
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54 минуты назад
Мужчина скатился в глубокий овраг, его достали спасатели
Для спасательной операции использовалось альпинистское снаряжение.
«Вечером в экстренные службы позвонили очевидцы, которые увидели лежавшего на дне оврага человека. Сотрудники пожарной части №42 спустились на дно оврага и с помощью альпинистского снаряжения подняли мужчину От медицинской помощи он отказался», — рассказали в пресс-службе УГПСС.
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