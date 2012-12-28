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Общество
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вчера, 16:16
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57-летняя жительница Грязинского района набрала кредитов и перевела деньги «сотруднику банка»
А 21-летняя ельчанка отправила мошенникам 30 тысяч рублей, думая, что помогает знакомой.
21-летняя ельчанка получила сообщение в соцсети от знакомой: та просила деньги в долг. Отзывчивая девушка перевела через мобильное приложение 30 тысяч рублей. Но оказалось, что страницу знакомой взломали мошенники.
57-летняя жительница Грязинского района поверила сотруднику банка. Чтобы пресечь незаконную операцию по своим счетам, она оформила кредиты в микрофинансовых организациях и перечислила на различные банковские счета почти 80 тысяч рублей.
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