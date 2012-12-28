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Общество
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вчера, 16:16
3

57-летняя жительница Грязинского района набрала кредитов и перевела деньги «сотруднику банка»

А 21-летняя ельчанка отправила мошенникам 30 тысяч рублей, думая, что помогает знакомой.

За минувшие три дня мошенники обманули 14 жителей Липецкой области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 46-летний мужчина хотел купить онлайн сотовый телефон и перевёл за товар почти 13 тысяч рублей, но сайт оказался фишинговым.

21-летняя ельчанка получила сообщение в соцсети от знакомой: та просила деньги в долг. Отзывчивая девушка перевела через мобильное приложение 30 тысяч рублей. Но оказалось, что страницу знакомой взломали мошенники.

57-летняя жительница Грязинского района поверила сотруднику банка. Чтобы пресечь незаконную операцию по своим счетам, она оформила кредиты в микрофинансовых организациях и перечислила на различные банковские счета почти 80 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ну
вчера, 19:06
А где же адвокат??
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Кот Баюн
вчера, 18:47
Капитализм в России в "рамках закона" - всё допустимо "Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает" Низкий уровень морали и нравственности ведёт к безответственности и мошенничеству... в разных структурах. В наши времена за это приговаривали к высшей мере наказания.
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Карга
вчера, 17:43
"Уж сколько лет твердили миру ..." ЛЮДИ!!! Не говорите с ЧУЖИМИ
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