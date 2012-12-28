57-летняя жительница Грязинского района набрала кредитов и перевела деньги «сотруднику банка»

А 21-летняя ельчанка отправила мошенникам 30 тысяч рублей, думая, что помогает знакомой.

За минувшие три дня мошенники обманули 14 жителей Липецкой области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 46-летний мужчина хотел купить онлайн сотовый телефон и перевёл за товар почти 13 тысяч рублей, но сайт оказался фишинговым.21-летняя ельчанка получила сообщение в соцсети от знакомой: та просила деньги в долг. Отзывчивая девушка перевела через мобильное приложение 30 тысяч рублей. Но оказалось, что страницу знакомой взломали мошенники.57-летняя жительница Грязинского района поверила сотруднику банка. Чтобы пресечь незаконную операцию по своим счетам, она оформила кредиты в микрофинансовых организациях и перечислила на различные банковские счета почти 80 тысяч рублей.