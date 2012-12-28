Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Общество
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57 минут назад
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Над Липецком несколько дней будет кружить самолет
Липчан просят сохранять спокойствие
«Задача самолета — проверить работоспособность радиотехнических средств захода на посадку», — рассказали в областном управлении транспорта и попросили липчан соблюдать спокойствие.
Фото: управления дорог и транспорта
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