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1116
57 минут назад
6

Над Липецком несколько дней будет кружить самолет

Липчан просят сохранять спокойствие

22 июня в Липецке начнется ежегодный облет радиотехнических средств аэропорта. Гражданский самолет-лаборатория будет летать над городом несколько дней.

«Задача самолета — проверить работоспособность радиотехнических средств захода на посадку», — рассказали в областном управлении транспорта и попросили липчан соблюдать спокойствие.

Фото: управления дорог и транспорта
аэродром
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Комментарии (6)

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Валерий
8 минут назад
Облёт системы слепой посадки. - так это называется.
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Кузя
9 минут назад
Если взлёт -посадка, то зачем над городом? Мало нервов осталось, чтобы ещё на это(((
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граф всемогущий
26 минут назад
полеты слвсем нескоро возобновят, а оборудование проверяют. ищут, все ли сперли, и где еще спереть можно
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Брюс
34 минуты назад
А толку?
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Механник
28 минут назад
Керасин выделенный надо же как то списывать.
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Безмасочник
35 минут назад
На фотке на заднем плане те самые посадки, где я собираю грибки.
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