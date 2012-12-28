Над Липецком несколько дней будет кружить самолет

Липчан просят сохранять спокойствие

22 июня в Липецке начнется ежегодный облет радиотехнических средств аэропорта. Гражданский самолет-лаборатория будет летать над городом несколько дней.«Задача самолета — проверить работоспособность радиотехнических средств захода на посадку», — рассказали в областном управлении транспорта и попросили липчан соблюдать спокойствие.