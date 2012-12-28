Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Происшествия
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25 минут назад
Пожарные погасили огонь в подвале дома на улице Ушинского
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к дому прибыли четыре отделения. Пожарные быстро растянули рукава и залили огонь на пяти квадратных метрах. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
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