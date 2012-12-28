Пожарные погасили огонь в подвале дома на улице Ушинского

Площадь возгорания составила пять квадратных метров.



Днем 21 июня из подвала дома № 6 по улице Ушинского в Липецке начал валить дым.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к дому прибыли четыре отделения. Пожарные быстро растянули рукава и залили огонь на пяти квадратных метрах. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.