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13 минут назад
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В Липецке за ночь ветер повалил еще пять деревьев

Два из них повредили три машины.

Как уже писал GOROD48, вчера по состоянию на 17:00 порывы ветра в Липецке повалили 12 деревьев, которые повредили пять автомобилей. А сегодня пресс-служба мэрии сообщила, что вечером и прошедшей ночью по телефону «112» от горожан было принято еще пять сообщений о поваленных деревьях в разных районах Липецка. Три из них упали на машины: на улице Зои Космодемьянской, 3 и на улице Краснознаменной, 2-г.

— 20 июня и утром 21 июня на единый номер «112» поступило 21 сообщение, связанное с прохождением грозового фронта по территории Липецка. Из них 17 — nbsp;об упавших деревьях, шесть —– о повреждённых проводах, по одному — об оторвавшихся элементах ограждений кровли и падении с домов штукатурки. Повреждены восемь автомобилей. Информация оперативно передаётся в коммунальные и энергетические службы. Спасателями МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» проводится опиловка деревьев и ограждение опасных мест. Также вчера произошло пять аварийных отключений электроэнергии: в районе Опытной станции, Левобережье, центре города, Матырском. Все повреждения ликвидированы в нормативные сроки. Пострадавших нет, — сообщает мэрия.

По крайней мере один из инцидентов, не попавших в сводку городского управления ГО и ЧС, случился на улице 8 Марта . У дома №26/4 от порыва ветра рухнуло большое старое дерево около восьми часов вечера. Ствол перегородил местный проезд.

— Обычно рядом ставят машины, чтобы крона деревьев могла спасти их от града. По счастливой случайности, под ветками деревьев никого не оказалось, — рассказала местная жительница.
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Комментарии (1)

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Гоша
7 минут назад
Молодцы,ещё бы мороженку раздавали-цены бы не было
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