В Липецке за ночь ветер повалил еще пять деревьев

Два из них повредили три машины.

Как уже писал GOROD48, вчера по состоянию на 17:00 порывы ветра в Липецке повалили 12 деревьев, которые повредили пять автомобилей. А сегодня пресс-служба мэрии сообщила, что вечером и прошедшей ночью по телефону «112» от горожан было принято еще пять сообщений о поваленных деревьях в разных районах Липецка. Три из них упали на машины: на улице Зои Космодемьянской, 3 и на улице Краснознаменной, 2-г.— 20 июня и утром 21 июня на единый номер «112» поступило 21 сообщение, связанное с прохождением грозового фронта по территории Липецка. Из них 17 — nbsp;об упавших деревьях, шесть —– о повреждённых проводах, по одному — об оторвавшихся элементах ограждений кровли и падении с домов штукатурки. Повреждены восемь автомобилей. Информация оперативно передаётся в коммунальные и энергетические службы. Спасателями МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» проводится опиловка деревьев и ограждение опасных мест. Также вчера произошло пять аварийных отключений электроэнергии: в районе Опытной станции, Левобережье, центре города, Матырском. Все повреждения ликвидированы в нормативные сроки. Пострадавших нет, — сообщает мэрия.По крайней мере один из инцидентов, не попавших в сводку городского управления ГО и ЧС, случился на улице 8 Марта . У дома №26/4 от порыва ветра рухнуло большое старое дерево около восьми часов вечера. Ствол перегородил местный проезд.— Обычно рядом ставят машины, чтобы крона деревьев могла спасти их от града. По счастливой случайности, под ветками деревьев никого не оказалось, — рассказала местная жительница.