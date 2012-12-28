Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Происшествия
131
13 минут назад
1
В Липецке за ночь ветер повалил еще пять деревьев
Два из них повредили три машины.
— 20 июня и утром 21 июня на единый номер «112» поступило 21 сообщение, связанное с прохождением грозового фронта по территории Липецка. Из них 17 — nbsp;об упавших деревьях, шесть —– о повреждённых проводах, по одному — об оторвавшихся элементах ограждений кровли и падении с домов штукатурки. Повреждены восемь автомобилей. Информация оперативно передаётся в коммунальные и энергетические службы. Спасателями МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» проводится опиловка деревьев и ограждение опасных мест. Также вчера произошло пять аварийных отключений электроэнергии: в районе Опытной станции, Левобережье, центре города, Матырском. Все повреждения ликвидированы в нормативные сроки. Пострадавших нет, — сообщает мэрия.
По крайней мере один из инцидентов, не попавших в сводку городского управления ГО и ЧС, случился на улице 8 Марта . У дома №26/4 от порыва ветра рухнуло большое старое дерево около восьми часов вечера. Ствол перегородил местный проезд.
— Обычно рядом ставят машины, чтобы крона деревьев могла спасти их от града. По счастливой случайности, под ветками деревьев никого не оказалось, — рассказала местная жительница.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)