Труп 20-летней жительницы Усмани, которую смыло волной в море, нашли

Тело отнесло от Сочи до Хосты

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Труп жительницы Усмани, утонувшей во время шторма в море в Сочи на пляже «Ривьера» обнаружен в 15 километрах от места трагедии – у пляжа «Зеленая Роща» Хостинского района, сообщает Mash.

«МЧС России: спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», - сообщает телеграмм-канал МЧС России.

Напомним, девушку смыло в море волной во время шторма, когда она гуляла по пляжу и развлекалась с молодым человеком.