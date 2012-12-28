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Происшествия
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23 минуты назад
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Труп 20-летней жительницы Усмани, которую смыло волной в море, нашли
Тело отнесло от Сочи до Хосты
«МЧС России: спасатели обнаружили в море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», - сообщает телеграмм-канал МЧС России.
Напомним, девушку смыло в море волной во время шторма, когда она гуляла по пляжу и развлекалась с молодым человеком.
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