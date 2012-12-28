От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1653 человека

244 снятых с людей клеща были заражены.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1653 человека, в том числе 784 ребенка.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 1533 клеща, из них 170 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,1%), 70 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).В 12% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% – на территории садоводческих товариществ, в 65,8% случаев – на территории у домов и на приусадебных участках.