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Здоровье
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48 минут назад
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От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1653 человека
244 снятых с людей клеща были заражены.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 1533 клеща, из них 170 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,1%), 70 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).
В 12% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% – на территории садоводческих товариществ, в 65,8% случаев – на территории у домов и на приусадебных участках.
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