А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?

С началом жары тысячи липчан потянулись на пляжи города. А для GOROD48 начало купального сезона, кроме всего прочего, еще и повод заглянуть в прошлое, чтобы рассказать, как появились липецкие пляжи. В этом нам помогли оцифрованные архивы областной научной библиотеки.