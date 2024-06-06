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А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
А знаете ли вы
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28 минут назад
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А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
С началом жары тысячи липчан потянулись на пляжи города. А для GOROD48 начало купального сезона, кроме всего прочего, еще и повод заглянуть в прошлое, чтобы рассказать, как появились липецкие пляжи. В этом нам помогли оцифрованные архивы областной научной библиотеки.
В самом раннем из сохранившихся номеров «Липецкого летнего листка», первой городской газеты, от июня 1870 года читаем: «...В нижнем саду тоже прибыло хорошее местечко — это окрестность нового пруда, и сам пруд, уже теперь окончательно устроенный, с хорошенькими на нем купальнями, которые, однако, до сих пор не открыты по причине низкого горизонта воды. Через несколько дней обещают открыть...»
В номерах «Летнего листка» за 1880-е годы мы можем найти расценки на услуги этих купален: омовение в общем «номере» стоило 10 копеек, в отдельном — 25 копеек.
В 1886 году газета сообщает, что городское управление открыло две купальни у церковного моста на реке Воронеж и предлагает курортникам пользоваться ими за 5 копеек «с особы» или приобретать абонемент за 3 рубля на весь сезон. До купален от курорта можно было доехать на линейке — конном пассажирском экипаже.
По словам краеведа Александра Клокова, церковный мост, вероятнее всего — насыпная дамба, находившаяся на месте нынешнего Петровского моста. А называлась она так, потому что принадлежала Христорождественскому собору: переправу на левый берег насыпали служители церкви и соборяне, и за пользование ей взималась плата.
В дальнейшем же вся пляжная культура Липецка будет концентрироваться вокруг этой дамбы. Насыпная переправа доживет в том или ином виде до 1957 года, пока не начнется строительство Петровского моста.
В послевоенное время по насыпи проложили трамвайные пути. Саму дамбу разделяли три речных протоки, а через них были перекинуты мостики. Между ними находилась остановка трамвая «Речная», на которой расходились встречные вагоны. Справа от остановки располагался городской пляж (будущий Центральный), упоминаемый в прессе 50-х годов прошлого века. Липчане не раз жаловались в газету, что он находится не в лучшем состоянии, несмотря на то, что располагался в центре города. Впрочем, пляж на правом берегу Воронежа оказался благоустроен только во времена мэрства Евгении Уваркиной, во все иные времена, за исключением нескольких лет в конце 20-х — начале 30-х годов XX века, липчане жаловались на его безобразное состояние.
der Strand — или просто «пляж» по-немецки
В конце 20-х годов прошлого века пляжную жизнь уездного города начали поднимать до европейских высот немецкие пилоты — слушатели и преподаватели летной школы, созданной по соглашению между Советской Россией и Веймарской республикой. Немцы воссоздали в советском Липецке индустрию досуга: оборудовали два казино, бильярдную, а потом привели в нормальный вид запущенный в послереволюционные годы пляж, если можно было так назвать место на реке Воронеж напротив Зеленого острова. На тот момент там оставались только сваи от дореволюционных купален.
Как пишет в книге «Засекреченный город» липецкий историк Юрий Тихонов, немцы обустроили три лодочных станции, которые предназначались, в первую очередь для испытаний гидросамолетов, а затем уж и для отдыха. Впрочем, историк пишет, что в итоге был испытан всего один гидросамолет, а станции стали использоваться для «спортивно-оздоровительных целей».
«За годы существования у пристани тех станций скопилась небольшая флотилия речных судов: парусные яхты, весельные и моторные лодки, байдарки, и даже экзотический для российской глубинки каноэ. «Флагманом» этого маломерного флота был глиссер с авиационным мотором и пропеллером на корме. Довольно скоро эти станции стали местом отдыха не только немцев, но и местных жителей (и в наши дни там находится городской пляж). Старожилы помнят, что озорная ребятня любила переворачивать немецкие лодки, потом выловить из воды большие бутылки с вином и шоколад, которые немецкие курсанты брали с собой. Когда шум на реке затихал, сорванцам за этими трофеями приходилось нырять, но самым трудным для мальчишек было незаметно донести большие бутылки домой. Потеря «провианта» молодыми немецкими курсантами прощалась, но если в воду попадали их дамы, то дело иногда доходило и до милиции...»
В книге Юрия Тихонова опубликованы и уникальные фото отдыха немцев на реке Воронеж.
Немцам и не снилось!
Впрочем, если городской пляж постоянно был неблагоустроенным, то в Липецке все же существовал пляж буквально со всеми удобствами. Об этом мы узнаем из статьи «Жаркий день» газеты «Ленинское знамя» от 30 июля 1959 года. Пляж в поселке ЛТЗ оказался даже покруче, чем у немцев в конце 20-х.
«Все сделано на совесть: раздевалки, похожие на хорошие коробочки, без единой щели. Зонтики для тени, вытянувшиеся через весь пляж, обтянуты белым полотном. Лодки, как игрушки, расцвечены в разные тона: синие с красным, голубые с белым, желтые с зеленым. По другую сторону пляжа — семиметровая вышка для прыжков. Там же, рядом, купальня для начинающих….
Если вам скучно загорать — можете взять книгу или журнал в филиале заводской библиотеки, выехавшем сюда на воскресенье...
Здесь вы не услышите как на других пляжах, рассказов о том, что у соседа вашего собеседника украли, пока он купался, новые брюки и часы: зачем оставлять вещи, если работает гардероб.
Необходимость время от времени пить и есть тоже учтена: в буфете всегда имеются бутерброды и лимонад…
Даже уходить с пляжа тракторного завода не хочется...»
Про остальные пляжи автор так не написала. Им досталось за неустроенность. В том числе центральному, городскому.
Вышка на пляже ЛТЗ
«То, что называется городским пляжем — узкая песчаная полоса между рекой и пыльной дорогой, по которой, несмотря на запрещение, поминутно ездят машины. Вылезет человек из воды и его тут же обдает струей дыма и облаком пыли. Через дорогу помещаются две недоделанные раздевалки и развалившийся туалет. А недавно на городской пляж среди бела дня забрело стадо коров», — писала автор статьи Т. Пупкова.
Водные станции, упомянутые в статье, занимались прокатом лодок. У нынешнего Центрального пляжа в послевоенные годы располагались две такие станции. Первая, фактически на месте созданной когда-то немцами пристани — станция Радиаторного завода. В ее перестроенном здании сейчас находится водно-спортивная школа. Следом располагалась водная станция Трубного завода. На левом берегу, на так называемом Липецком озере, — станция Новолипецкого завода. Все эти станции постоянно подвергались критике.
В 1960 году в «Ленинском знамени» вышла статья «Эх, Воронеж-река...». В ней сообщается о начале благоустройства городского пляжа, но вместе с тем в упрек водной станции ставится дефицит лодок, а городу в целом отсутствие централизованной переправы отдыхающих на Зеленый остров
На остров желающих перевозили, как выразилась газета «предприимчивые дельцы».
Чудо-остров
Островок, или как его с чего-то начали называть Зеленый остров, пользовался в прошлом веке огромной популярностью. О нем даже пел бард Александр Горбунов: «Наш островок красиво зеленью зарос, он так и манит отдыхать здесь в полный рост...».
С теплотой рассказывает об островке житель Сырского Рудника Александр Зовский — в прошлом мостостроитель:
«В году 1965 -м на острове выделяли делянки для покоса травы. Берега острова заросли ивой, что создавало зелёное кольцо. Внутри этого кольца тоже были деревья. Поскольку наш Центральный рудник был в подчинении города, то шахтёрским семьям, державшим коров, на острове выделялись участки для покоса. Скошенную траву мы там же сушили и собирали в округлые «копёшки», которые потом на лодках перевозили к пристани спиртзавода. А от пристани «ГАЗонами» — домой. Сено было отменного качества и очень пахучее, нежное с включениями листьев и ягод. Разнотравье острова делало его таким. Но была одна беда —копны ворошили ночующие на острове пляжники. А мы, ругаясь, заново формировали сено в стожки. Мне тогда было лет 16, и я с удовольствием возил сено на лодках, которые мы арендовали у местных из района спиртзавода. Мы — это наши отцы и деды. Дед научил меня косить, научил отбивать косу. Когда косари отбивали свои косы, перестук нёсся неповторимой мелодией над островом. Отдыхающие подходили к нам, чтоб научится косить, но рыли косой землю, а мы посмеивались и сетовали, что надо вновь отбивать. Года через два-три, может быть в 1968-м, появился понтонный к острову с горбом для катеров. А на острове были прекрасные пляжи. Народ потоком шёл по мосту для купания, а детвора ныряла с горба. Мост собирался к летнему сезону и разбирался после его завершения. По размерам остров был примерно таким же, как и сейчас, только песка со дна реки намыли для устройства пляжей с северной стороны. В результате чего в реке были огромные ямы — ныряли — не доставали дна. Так же помню деревянный мост с трамвайными рельсами на месте нынешнего Петровского. Весь этот мост был усеян купальщиками, некоторые пытались садиться в трамваи прямо на ходу, если кондуктор открывал двери.
Когда в Липецке появились первые автоматы с газированной водой, то несколько выставили и на пляже во дворе двухэтажной водной станции с арочными проёмами и балясинами в ограждении. Очередь была на километр. Сатуровщики еле-еле успевали менять баллоны с углекислым газом, подливать сиропы. Через неделю автоматы сломались — каждый норовил ударить по ним рукой, если вдруг вода не лилась. Автоматы починили, но воду они начали выдавать бесплатно. Пришлось ремонтировать снова».
«Фрегат»
Кстати, в каждой критической статье о городском пляже, упоминалась газировка. То о ней мечтали, то она появлялась, но затем резко исчезала. Мечтали и о буфете на пляже.
В 1976 году эти мечты осуществились, к зданию бывшей водной станции пристроили кафе «Набережная». Открылось оно в 1977 году и уже под другим названием «Фрегат», уж очень походило здание построенное по проекту именитого липецкого архитектора Мирона Мордуховича на корабль. Вскоре кафе преобразовалось в ресторан.
После развала СССР «Фрегат» работал уже как казино, а потом нарвался на экономические рифы и затонул. Еще пока действующий мэр Липецка Евгения Уваркина все пять лет своего правления грозила собственнику здания карами и изъятием «Фрегата» через суд, но строение потихоньку превращается в руины.
Кстати, тоннель у «Фрегата» и насыпная дорога над ним, появились примерно тогда же, когда начали строить кафе. Рядом с «Фрегатом» должно было открыться еще одно кафе — «Морозко», но так и не открылось.
И дорога на Сокол, частью которой и является насыпь над тоннелем, так и не была построена. Впрочем, водители, желающие в объезд центра выехать на Студеновскую, едут через улицу Маяковского. Иногда столь интенсивно, что становится жалко жителей этой улицы.
Самый долгий дорожный проект-прожект в виде тупика существует и поныне
Фото сообщества «Липецк вчера и сегодня», А. Дитятева, В. Кожина
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