Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры»
Общество
Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром
Общество
Трое липчан заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Здоровье
Жильцов многоэтажки предупредили об опасности обрушения парковки
Общество
«Будем учить своих врачей»
Общество
Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Общество
Более чем на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
Общество
Cнять наличные на кассе можно в 403 торговых точках Липецкой области
Экономика
Читать все
В центре Липецка снова пахнет навозом
Общество
82-летний старик вышел ночью на проезжую часть и погиб: водителю грозит до пяти лет
Происшествия
В конкурсе на должность главы Липецка будут участвовать пятеро
Политика
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по вони в городе
Общество
В Липецке спасли запутавшуюся в проводах сову
Общество
Добринец выгораживал напавшего на него с ножом возле клуба парня и был осужден за ложные показания
Происшествия
Автобусы с кондиционерами получили знаки отличия
Общество
25-летний мотоциклист попал в больницу после аварии на сельской дороге
Происшествия
Пьяный водитель обматерил полицейского
Происшествия
28-летний мужчина попался на «Проверочной закупке»: за 500 рублей он продал пакетик с марихуаной
Происшествия
Читать все
Происшествия
236
44 минуты назад

Пьяный водитель обматерил полицейского

Помимо административной ответственности за нетрезвую езду, мужчине теперь грозит уголовная — за оскорбление представителя власти.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, обматерившего полицейского.

По данным следствия, вечером 2 апреля этого года около дома №1 по переулку Московскому Чаплыгина неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина попался пьяным за рулём.

При оформлении протокола об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» житель Чаплыгинского района стал публично оскорблять инспектора ДПС, нецензурно выражаясь в адрес полицейского.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за это водителю теперь грозит уголовная ответственность по статье 319 УК РФ за оскорбление представителя власти. Мужчине грозит штраф до 40 000 рублей. Также судом могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года.
оскорбление
полиция
0
0
2
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru