Пьяный водитель обматерил полицейского

Помимо административной ответственности за нетрезвую езду, мужчине теперь грозит уголовная — за оскорбление представителя власти.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, обматерившего полицейского.По данным следствия, вечером 2 апреля этого года около дома №1 по переулку Московскому Чаплыгина неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина попался пьяным за рулём.При оформлении протокола об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» житель Чаплыгинского района стал публично оскорблять инспектора ДПС, нецензурно выражаясь в адрес полицейского.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за это водителю теперь грозит уголовная ответственность по статье 319 УК РФ за оскорбление представителя власти. Мужчине грозит штраф до 40 000 рублей. Также судом могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года.